1. Acciones que estamos tomando por los empleados



2. Acciones que estamos tomando por los clientes



3. Acciones que estamos tomando por las comunidades de todo el mundo



Actualizaciones diarias

Continúa buscando información actualizada sobre cómo estamos apoyando a nuestros empleados, ayudando a los clientes, apoyando a la comunidad y promoviendo la investigación durante la pandemia del COVID-19.

13 de agosto

Amazon Prime Video ha destinado más de $6 millones para apoyar la recuperación de la comunidad europea de producción de televisión, cine y teatro

Se harán donaciones a fondos de emergencia del COVID-19 establecidos en países de toda Europa para apoyar a la comunidad productora mientras reinicia la producción. Los primeros premios confirmados del fondo incluyen una donación de £1 millón en el Reino Unido a la respuesta al COVID-19 de Film and TV Charity para poner en marcha un nuevo esquema de subvenciones y ayudar a la industria a recuperarse; y una donación de £500.000 al Theatre Community Fund, creado por Olivia Colman, Phoebe Waller-Bridge y Francesca Moody para proporcionar subvenciones por dificultades a los trabajadores del teatro y autónomos de todo el Reino Unido. Obtén más información aquí.

4 de agosto

Combatir la pandemia con traducciones

¿Cómo pueden protegerse las personas del COVID-19 si no tienen acceso a información importante al respecto en su idioma local? Con ese reto en mente, AWS se ha unido a la Iniciativa de Traducción para COVID-19 (TICO-19, por sus siglas en inglés), para traducir información acerca del virus a 37 idiomas diferentes, incluidos los idiomas hablados en áreas desatendidas que carecen de acceso a información sanitaria en tiempo real. El equipo de Amazon Translate se unió a expertos de Appen, Carnegie Mellon University, Facebook, Johns Hopkins University y Translators Without Borders, entre otros, para utilizar la tecnología de aprendizaje automático para ampliar la traducción de idiomas. Los nuevos conjuntos de datos de idiomas permitirán a los traductores hacer su trabajo de forma más rápida y precisa e impulsar futuras investigaciones de traducción automática para ayudar a prepararnos para la próxima crisis.

28 de julio

Amazon apoya la competencia de pruebas para COVID-19, XPRIZE $5M Rapid COVID-19 Testing, y se une a XPRIZE Pandemic Alliance

Para acelerar el desarrollo de pruebas para COVID-19 de alta calidad, Amazon se unió a una coalición de socios para apoyar a XPRIZE, líder mundial en el diseño y operación de competencias de incentivos para resolver los grandes desafíos de la humanidad, en colaboración con OpenCovidScreen, una organización sin fines de lucro fundada por científicos y líderes empresariales para impulsar la innovación necesaria a través de “Open Science”. Juntos lanzaron la competencia de $5 millones de dólares XPRIZE Rapid COVID Testing para incentivar soluciones rápidas, de bajo costo y fáciles de usar. Además, Amazon Web Services (AWS) se unió a la XPRIZE Pandemic Alliance para apoyar a los emprendedores en el descubrimiento y desarrollo de soluciones para COVID-19 y pandemias en general. Como parte de la coalición, AWS colaborará con los miembros de la alianza en iniciativas seleccionadas. Desde 1994, XPRIZE ha desarrollado un historial probado en la creación de tecnologías que cambian la industria, creando una nueva generación de emprendedores y ayudando a impulsar nuevas industrias. Nos complace apoyar a XPRIZE como miembro de la alianza en este empeño con un reconocimiento mutuo de que los desafíos que enfrentamos con esta pandemia requieren de pensamiento radical, a través de un conjunto diverso de áreas focales. Esperamos agregar nuestra experiencia a la alianza, ayudando a avanzar en soluciones convincentes en pruebas, diagnósticos y salud de la población en empresas, gobiernos y el sector de investigación.

Amazon donará 150,000 protectores faciales y las pone a disposición al costo en línea

Nuestros protectores faciales ahora están disponibles al costo en Amazon.com a un tercio menos que el costo de todos los demás protectores faciales reutilizables disponibles actualmente. Las personas y las empresas grandes y pequeñas pueden hacer su propio protector facial aprobado por los Institutos Nacionales de Salud, al descargar el paquete de diseño de código abierto, adecuado tanto para impresión 3D como para moldeo por inyección. Lee más sobre la innovación y la escala de Prime Air detrás de estos protectores faciales.

22 de julio

Amazon Web Services extiende las ofertas para ayudar a los empleados a colaborar desde casa

Desde que comenzó la crisis del COVID-19, AWS ayudó a empresas y empleados a colaborar y trabajar desde casa a través de Amazon WorkSpaces y Amazon Chime. Para Amazon WorkSpaces, los nuevos clientes pueden usar hasta 50 WorkSpaces con el paquete Windows Standard, además de una colección de otros paquetes de WorkSpaces gratis. Para Amazon Chime, los clientes tienen acceso a las funciones de Amazon Chime Pro sin costo alguno para ayudar a los empleados a comunicarse y colaborar desde cualquier lugar. Estas ofertas, publicadas originalmente en abril, se han extendido hasta el 30 de septiembre de 2020. Más información aquí.

16 de julio

Amazon dona $10 millones de dólares en equipo de protección personal urgente

En medio de una nueva escasez de suministros, Amazon donó 4.4 millones de mascarillas y miles de termómetros sin contacto a Direct Relief y Feeding America durante las últimas semanas. Las mascarillas y termómetros se entregaron en más de 200 clínicas asociadas de Direct Relief y bancos de alimentos y agencias asociadas miembros de Feeding America en 47 estados, el Distrito de Columbia y Puerto Rico. Amazon también donó más de 273,000 galones de desinfectante para manos a la red de bancos de alimentos de Feeding America a lo largo de EE. UU. Más información.

15 de julio

Amazon actualiza la guía de trabajo desde casa

A medida que continúa la pandemia del COVID-19, estamos ampliando el plazo para quienes pueden hacer su trabajo de manera efectiva desde su hogar hasta el 8 de enero del 2021. Mientras tanto, los edificios corporativos de Amazon están abiertos y disponibles para todos los empleados. Seguimos haciendo todo lo posible para garantizar un ambiente de oficina seguro, incluyendo escaneos de temperatura al entrar, lineamientos de distanciamiento físico, acceso a protectores faciales y protocolos de limpieza mejorados.

13 de julio

Ayuda para las pequeñas empresas a que soliciten perdón de préstamos

Nirveda Cognition, una startup impulsada por Amazon Web Services, utiliza inteligencia artificial para convertir datos de documentos a propuestas accionables. La empresa quiso utilizar su tecnología para ayudar a otros negocios a responder a los impactos del COVID-19. Creó ALFA, un producto diseñado para ayudar a las pequeñas empresas a manejar más fácilmente el proceso de solicitud de perdón de préstamos del Programa de Protección de Pagos Administrativos de Pequeñas Empresas de EE. UU., y de esta manera mejorar sus probabilidades de convertir el préstamo en una subvención.

7 de julio

Amazon Web Services apoya a comunidades de Oregón con una donación de reembolso de energía

AWS donó su reembolso de $577,000 dólares de la Umatilla Electric Cooperative (UEC) para apoyar a clientes de servicios eléctricos, bancos de alimentos y estudiantes impactados por el COVID-19 en Oregón. Como empresa sin fines de lucro y propiedad de sus socios, UEC opera al costo, con ingresos operativos netos devueltos a sus clientes en forma de reembolsos en efectivo a través del programa Créditos de Capital. Más información.

1° de julio

Cuantificación de la propagación silenciosa del COVID-19

Hace poco nos sentamos a conversar con la Dra. Lucy Li, científica de datos del Chan Zuckerberg Biohub, para discutir sus últimas investigaciones para estimar casos no reportados de COVID-19. La investigación está respaldada por la Iniciativa de Desarrollo de Diagnóstico de AWS, un programa global para apoyar a las organizaciones que trabajan para ofrecer al mercado mejores soluciones de diagnóstico y más precisas con mayor rapidez.

30 de junio

Amazon dona más de $1.2 millones de dólares en suministros para el COVID-19 en Ohio

En las últimas semanas, Amazon ha apoyado la donación de suministros relacionados con COVID-19 a más de 20 organizaciones locales sin fines de lucro en todo el estado, beneficiando a más de 52,000 personas. “Es maravilloso contar con el apoyo de Amazon durante estos tiempos, sobre todo porque nuestros clientes necesitan nuestra ayuda ahora más que nunca”, dijo Matt Habash, Presidente y CEO de Mid-Ohio Food Collective. “Sabemos que esto es un maratón, no una simple carrera. Estos suministros permiten que nosotros y nuestras agencias asociadas continúen trabajando en la estabilización de las familias y en ayudarlas a volver a levantarse. Estamos aquí con nuestros vecinos y para nuestros vecinos. ¡Gracias Amazon!”

29 de junio

Bono de agradecimiento para empleados y socios de primera línea de Amazon

Dave Clark, SVP de Operaciones Mundiales, anunció hoy un bono especial único de agradecimiento por un total de más de $500 millones de dólares Todos los empleados y socios de primera línea que estuvieron con la empresa durante todo el mes de junio recibirán un bono. Mira los detalles aquí.

23 de junio

Asistente a Distancia ahora disponible a través de código abierto

Nuestro nuevo Asistente a Distancia proporciona a los empleados comentarios en vivo sobre el distanciamiento social a través de un monitor de 50 pulgadas, una cámara y un dispositivo informático local. A medida que la gente pasa por la cámara, un monitor muestra video en vivo con indicadores en pantalla para mostrar si los asociados están a 6 pies de distancia entre sí. Hoy nos emociona poder compartir el código abierto del software y de la IA detrás de esta innovación para que cualquier persona pueda crear su propia Asistente a Distancia. Las personas y las empresas grandes y pequeñas pueden descargar el paquete sin costo alguno y aprovecharlo con solo una computadora y una cámara.

En total, Amazon dona cerca de 9,000 laptops a escuelas públicas de Seattle

Amazon está donando 750 laptops adicionales, valoradas en más de $200,000 dólares a estudiantes de primaria de escuelas públicas de Seattle. Esto se da luego de la donación original de Amazon de 8,200 laptops, valoradas en más de $2 millones de dólares. Estos dispositivos adicionales ayudarán a garantizar que todos los estudiantes de las escuelas públicas de Seattle tengan acceso a un dispositivo para que puedan participar del aprendizaje en línea. Lee más aquí.

17 de junio

Amazon dona $90,000 dólares en suministros de ayuda para el COVID-19 a organizaciones sin fines de lucro con sede en Ohio

A medida que el estado de Ohio completa su reapertura, las demandas a los servicios sociales locales siguen aumentando. Hoy Amazon donó $90,000 dólares en suministros a nueve organizaciones sin fines de lucro del condado de Licking, y se asoció con la Cámara de Comercio del Condado de Licking para la distribución. La donación se da luego de una serie de anuncios de Amazon de que estaban creando más de 6,000 empleos permanentes en Ohio, muchos de los cuales han sido aprovechados por personas afectadas por los despidos relacionados con el COVID-19.

Amazon Web Services desarrolla soluciones de escaneo remoto

Diversos clientes de AWS están ofreciendo tecnología que puede escanear de forma remota casos potenciales de COVID-19. Los clientes de AWS incluyen: Innovaccer, una empresa de tecnología para el cuidado de la salud con sede en San Francisco, que lanzó un Sistema de Administración de COVID-19 utilizada por más de 10,000 organizaciones líderes de atención de la salud y agencias gubernamentales de todo el mundo; Qure.ai, una empresa emergente de la India de atención de la salud construida sobre AWS, que desarrolla capacidades para interpretar rayos X de tórax para detectar de forma remota hallazgos indicativos de COVID-19; y Vital, una empresa de salud digital, que creó una herramienta de software para ayudar a las personas a evaluar su riesgo de contraer COVID-19. C19Check.com es una herramienta de autodiagnóstico construida en su totalidad sobre AWS con orientación de la Universidad de Emory.

16 de junio

Amazon presenta el “Asistente a Distancia” para proporcionar comentarios sobre el distanciamiento social en tiempo real

A medida que seguimos aprendiendo e innovando para apoyar la salud y la seguridad de los empleados de Amazon, vimos una oportunidad para promover aún más el comportamiento de distanciamiento social en tiempo real. Nuestro nuevo Asistente a Distancia proporciona a los empleados comentarios en vivo sobre el distanciamiento social a través de un monitor de 50 pulgadas, una cámara y un dispositivo informático local. A medida que la gente pasa por la cámara, un monitor muestra video en vivo con indicadores en pantalla para mostrar si los asociados están a 6 pies de distancia entre sí. Nuestras primeras instalaciones ya están funcionando en varios de nuestros edificios y estaremos instalando cientos de estas unidades en las próximas semanas. También estamos iniciando el proceso de código abierto del software y de inteligencia artificial detrás de esta innovación, de manera que cualquiera pueda crear su propio Asistente a Distancia. Lee más aquí.

15 de junio

Los clientes de Amazon Web Services utilizan asistentes virtuales para escanear a los pacientes e informar a los profesionales en salud

Los clientes de AWS han desarrollado asistentes virtuales que brindan acceso 24/7 a recursos que pueden proporcionar respuestas, agendar citas y garantizar que aquellos que necesitan ayuda inmediata sean guiados hacia profesionales médicos. La Universidad de Medicina de Washington desarrolló un chatbot que puede evaluar la necesidad de realizar pruebas o una consulta médica, y programar citas las 24 horas del día. En Carolina del Norte, para hacer frente al aumento del volumen de llamadas a su línea de ayuda de COVID-19, UNC Health construyó un chatbot que responde preguntas de pacientes que buscan orientación sobre las pruebas de COVID-19 y qué hacer si ellos o sus seres queridos estuvieron expuestos al virus. En Canadá, Empego desarrolló una encuesta en línea gratuita y herramienta de triaje en AWS para ayudar a los profesionales de la salud a identificar decenas de miles de casos de alto riesgo en Quebec.

9 de junio

Amazon trabaja con 3M para detener a las personas malintencionadas

En Amazon no damos lugar para la falsificación o el aumento desmedido de precios y estamos trabajando con 3M para hacer responsables a las personas malintencionadas. Amazon ha mantenido por largo tiempo políticas contra la falsificación y el aumento desmedido de precios y tenemos procesos en marcha para bloquear proactivamente productos sospechosos y precios inflados. Si encontramos que un individuo o empresa está incumpliendo nuestras políticas, trabajamos rápidamente para retirar los productos y tomar medidas contra el individuo o empresa en cuestión. Amazon apoyó a 3M en su investigación sobre máscaras N95 fraudulentas y damos la bienvenida a la colaboración de otras marcas.

Amazon Web Services ayuda a la Organización Mundial de la Salud a responder ante el COVID-19

AWS ayudó a la OMS a lanzar una aplicación para apoyar a los trabajadores sanitarios de todo el mundo en el cuidado de pacientes infectados por COVID-19. La aplicación permite a los trabajadores acceder al banco de material educativo y orientación de la OMS, en rápida expansión, además de ofrecer talleres virtuales de habilidades y otras capacitaciones en vivo. AWS ayudó a lanzar la aplicación 12 meses antes de lo previsto, en respuesta al COVID-19. Mira más detalles aquí.

8 de junio

Whole Foods Market es nombrado “minorista destacado” por su respuesta ante el COVID-19

Whole Foods Market ocupó el primer lugar en siete industrias por sus prácticas de salud y seguridad ante el COVID-19, según un nuevo estudio de Ipsos. La firma de investigación encuestó a 2,000 estadounidenses para saber qué prácticas consideraban más importantes, luego realizaron compras incógnito en tiendas de los 45 principales minoristas en Estados Unidos para determinar cuáles actuaban más de acuerdo con las expectativas de los clientes. Whole Foods Market superó a todos los demás minoristas por el porcentaje de empleados de la tienda que usaban mascarillas faciales y se apegaban a los lineamientos de distanciamiento social. Lee más aquí.

Amazon Web Services desarrolla COVID Atlas para proporcionar conjuntos de datos globales a la comunidad de investigación Los científicos, investigadores y funcionarios de salud ahora tienen acceso a COVID Atlas, una aplicación que recopila, agrega y procesa datos de casos de brotes de miles de conjuntos de datos de condados y regionales en todo el mundo. Desarrollados sobre AWS, los datos de COVID Atlas se actualizan miles de veces al día para garantizar que los científicos y otros tengan acceso a la información más reciente disponible.

5 de junio

Cómo Amazon está ayudando a su comunidad de HQ2 en medio de la pandemia de COVID-19

Amazon se está asociando con restaurantes locales para entregar 10,000 comidas a trabajadores de cuidados esenciales y poblaciones vulnerables. “La inseguridad alimentaria es la mayor preocupación inicial que experimentan nuestros residentes durante la pandemia”, dijo Cheryl Ramp de Arlington Partnership for Affordable Housing. APAH ha visto un aumento de un 40% en las personas que llegan por distribuciones de alimentos en sus propiedades, y un aumento de un 450% en los hogares que necesitan tener alimentos entregados hasta sus puertas. Lee más aquí.

4 de junio

Concierto virtual All In WA ya programado para el 24 de junio

Por respeto a los acontecimientos actuales, estamos posponiendo el All In WA: A concert for COVID-19 relief. Originalmente programado para el 10 de junio, se llevará a cabo el 24 de junio. Nos solidarizamos con nuestros empleados, clientes y comunidades negras, y estamos comprometidos a ayudar a construir un país y un mundo donde todos puedan vivir con dignidad y sin temor. Lee acerca de la donación de Amazon a organizaciones que apoyan la justicia y la equidad.

Amazon Web Services potencia recursos federales para el COVID-19

Una nueva función del sitio web Coronavirus.gov agrega información de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el Departamento de Salud y Servicios Humanos y la Agencia Federal de Atención de Emergencias de los Estados Unidos para responder rápidamente a las preguntas más comunes sobre COVID-19. La función está integrada en Cloud.gov de la Administración de Servicios Generales, una plataforma del gobierno federal potenciada por AWS. Lee más aquí sobre cómo AWS está apoyando a las organizaciones durante la pandemia.

3 de junio

Amazon Web Services resalta a los clientes de IA y aprendizaje automático que ayudan a combatir el COVID-19

En una publicación para el Foro Económico Mundial, Swami Sivasubramanian, vicepresidente de Amazon Machine Learning, resalta la manera en que los clientes de AWS están aplicando inteligencia artificial (IA) y experiencia en aprendizaje automático para comprender y abordar mejor la crisis por COVID-19. Por ejemplo, BlueDot utiliza algoritmos de aprendizaje automático para examinar informes de noticias en 65 idiomas, datos de aerolíneas y redes de enfermedades animales para detectar y anticipar la dispersión de la enfermedad. La start-up canadiense proporciona esas ideas a funcionarios de salud pública, aerolíneas y hospitales.

2 de junio

Amazon ofrece atención familiar de respaldo a 650,000 empleados a tiempo completo y parcial

Con el cierre de escuelas y campamentos de verano, y la pérdida de algunas opciones de cuidado de niños y de adultos debido al COVID-19, sabemos que es difícil equilibrar el hogar y el trabajo. Escuchamos los comentarios de personas de toda la empresa y ahora estamos ofreciendo un nuevo beneficio de cuidado familiar a través de Care.com a empleados de tiempo completo y parcial de Amazon y Whole Foods Market en los EE. UU. Este beneficio proporcionará a cada empleado hasta 10 días de atención de emergencia subsidiada por la empresa para niños o adultos desde ahora hasta el 2 de octubre de este año. Mira los detalles completos aquí.

Amazon Web Services apoya proyectos del Consorcio de Computación de Alto Rendimiento de COVID-19

A finales de marzo, la Casa Blanca inició el Consorcio de Computación de Alto Rendimiento de COVID-19 para proporcionar a los investigadores acceso a los recursos informáticos más potentes, como los que se ejecutan en AWS. Como parte del Consorcio, AWS ha ayudado a investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts a diseñar copias de proteínas para “absorber” el virus. AWS también ha apoyado el trabajo de investigadores del Children's National Hospital, quienes están combinando cientos de conjuntos de datos para identificar genes que podrían ser destinados al tratamiento de COVID-19. Más información aquí.

1° de junio

Los nuevos empleados de Amazon en el Reino Unido provienen de diferentes orígenes y comparten la misma misión

Los empleados que trabajan en la red de operaciones de Amazon se aseguran de que los clientes obtengan los productos que necesitan. Desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, Amazon ha abierto 15,000 nuevos puestos de tiempo completo y parcial y oportunidades para conductores de entrega en toda su red de distribución y logística en el Reino Unido. Conoce a algunas de las personas que comenzaron nuevas carreras con Amazon en el Reino Unido durante estos tiempos difíciles.

Amazon Web Services ofrece un plan de estudios gratuito para el aprendizaje en casa

A medida que los padres y los profesores se acostumbran al aprendizaje a distancia durante la pandemia de COVID-19, los clientes de AWS están ayudando con recursos gratuitos para continuar el plan de estudios en casa. EVERFI, proveedor líder de herramientas digitales de aprendizaje utilizadas en más de 55,000 escuelas K-12, está dando acceso directo y gratuito a su biblioteca de cursos digitales para padres de familia y profesores.

29 de mayo

El apoyo de Amazon a los bancos de alimentos en Estados Unidos continúa con una donación en Tennessee

Amazon donó $25,000 de dólares a Mid-South Food Bank, un miembro de Feeding America. El banco de alimentos ha visto un aumento del 300 por ciento en la necesidad de alimentos, ya que la pandemia del COVID-19 ha dejado a miles de personas sin empleo ni ingresos estables. La organización distribuyó más de 1 millón de libras de alimentos en marzo, y ese número aumentó considerablemente a 4 millones de libras en abril. La donación de Amazon ayudará a satisfacer las necesidades alimentarias de miles de residentes en Memphis y en toda la región central del sur, proporcionando 75,000 comidas nutritivas a los residentes más vulnerables en un área de 31 condados.

28 de mayo

Amazon abre una tienda de alimentos adicional en California como tienda solo en línea para aumentar la entrega de comestibles

Mientras trabajamos continuamente para aumentar la entrega de alimentos para atender a más personas en nuestras comunidades durante este difícil momento, Amazon ha abierto su tienda de comestibles en Irvine, California como una tienda temporal solo en línea, enfocada exclusivamente en cumplir con los pedidos de entrega de alimentos durante la pandemia de COVID-19. Con las tiendas de Woodland Hills e Irvine ahora abiertas para centrarse en la entrega de alimentos, hemos aumentado la capacidad de entrega y podemos servir a decenas de miles de clientes más en estas comunidades. Obtén más información sobre cómo ayudamos a los clientes a comprar alimentos.

Amazon ofrece 125,000 empleos a tiempo completo a empleados de temporada

Amazon convertirá 125,000 de los 175,000 empleos temporales contratados desde marzo a puestos permanentes si los empleados desean permanecer en Amazon a largo plazo. Los roles regulares y de tiempo completo en Amazon incluyen un paquete de beneficios completo a partir del primer día, un salario mínimo de al menos $15 dólares la hora y acceso a programas de formación como Career Choice, que facilitan la incorporación a una carrera diferente en Amazon u otras empresas. Esperamos que la opción de que muchas personas se queden en Amazon ayude a aliviar parte de la carga actual del desempleo en las comunidades de los Estados Unidos, mientras trabajamos juntos para luchar contra esta crisis del COVID-19. Lee más aquí.

Los clientes de Amazon Web Services ayudan a combatir el efecto invisible del COVID-19: problemas de salud mental

Un tercio de los estadounidenses han experimentado altos niveles de angustia psicológica durante la pandemia del COVID-19, según nuevos hallazgos del Pew Research Center. Es evidente que el virus está afectando tanto mental como físicamente. Los encuestados citaron el estrés de preocuparse por contraer el virus, mantenerse al día con las noticias y tener en cuenta los impactos financieros de la pandemia. AWS está apoyando a empresas como Talkspace, Headspace y Ginger a medida que se amplían para abordar los niveles elevados de ansiedad, depresión e insomnio debidos a la pandemia. Mira los detalles aquí.

Amazon amplía el uso en línea de los beneficios del Programa de Asistencia Alimentaria (SNAP)

Once estados se han agregado al programa piloto del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que permite a los clientes de Amazon utilizar los beneficios de SNAP para comprar alimentos en línea (Colorado, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Vermont, Virginia, Virginia Occidental y Wisconsin). Estamos comprometidos a que los alimentos sean accesibles a través de las compras en línea y esperamos agregar más estados pronto. Lee sobre el programa aquí.

27 de mayo

El gobernador Jay Inslee anuncia el esfuerzo de “All In WA” para recaudar fondos de ayuda para el COVID-19 a través de un concierto virtual patrocinado por Amazon el 10 de junio

Amazon se enorgullece de ser el patrocinador presentador del evento del 10 de junio con actuaciones de Pearl Jam, Dave Matthews, Brandi Carlile, Macklemore, Sir Mix-A-Lot y más artistas de Washington. El fundador y CEO de Amazon, Jeff Bezos, igualará personalmente hasta $25 millones de dólares en donaciones. “Elogio al Gobernador Inslee y a la Primera Dama por pensar en grande y crear All In WA para ayudar a aquellos que tan desesperadamente lo necesitan”, dijo Bezos. “Ha sido inspirador ver a la gente de este estado unirse y superar esta crisis, y estoy emocionado de ver que continúa mientras recaudamos dinero para esta importante causa”. Más detalles aquí.

La transmisión en vivo del viernes de Amazon Music contará con la participación de deadmau5 para beneficiar los esfuerzos de ayuda ante el COVID-19

El productor global de música electrónica deadmau5 se presentará en la serie semanal de Amazon Music el 29 de mayo. Amazon Music y Amazon Live están colaborando con el artista para ayudar a concienciar sobre el Fondo de Respuesta Solidaria de COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud y al Fondo de Ayuda de COVID-19 MusiCares. Los espectadores pueden obtener más información sobre estos fondos mientras ven la transmisión, y los fans pueden enviar preguntas comentando las publicaciones en redes sociales de deadmau5 y Amazon Music antes del show. Deadmau5 interpretará varias canciones incluyendo su último single, “Pomegranate”. La transmisión en directo comienza el viernes a las 10 a.m. hora Pacífico en Amazon.com/live

Amazon Literary Partnership anuncia nuevas subvenciones para ayudar a los escritores afectados por el COVID-19

Hoy, Amazon Literary Partnership otorga más de $1 millón de dólares en subvenciones a 66 organizaciones. Esto se suma a una donación de fondos de ayuda para la emergencia ante el virus, para Artist Relief y PEN America's Writers' Emergency Fund. Aquí encontrarás la lista completa de beneficiarios de subvenciones. Desde 2009, Amazon Literary Partnership ha proporcionado más de $13 millones de dólares a organizaciones de los Estados Unidos que empoderan a escritores para crear, publicar, aprender, enseñar, experimentar y prosperar.

Amazon reconocido como el minorista de alimentos con la respuesta más favorable a la pandemia de COVID-19

Gracias al trabajo de miles de empleados de Amazon obsesionados por el cliente en los Estados Unidos, los consumidores han nombrado a Amazon el minorista de alimentos con la mejor respuesta a la crisis por el COVID-19. Los encuestados consideraron que Amazon se había adaptado bien para ayudar a mantener a las personas seguras, según una encuesta de Magid. Amazon ha invertido $4,000 millones de dólares en iniciativas relacionadas con el COVID-19 para mantener a los empleados seguros y entregar productos a los clientes. Lee más aquí.

26 de mayo

Amazon Web Services impulsa un nuevo esfuerzo de Airbnb para mantener a las personas conectadas

Con Airbnb suspendiendo las experiencias en persona a raíz del COVID-19, la compañía buscó maneras de ayudar a sus anfitriones a seguir generando ingresos, a la vez que permitió a los huéspedes aprender una nueva habilidad, conectarse de forma segura con otros o continuar con sus intereses. La empresa aprovechó AWS para crear Airbnb Online Experiences, ofreciendo una variedad de actividades como meditación con monjes budistas, lecciones de magia orientadas a la familia y actividades de colaboración en equipo como hacer café con un catador profesional de café. Airbnb también se ha asociado con organizaciones locales de todo el mundo para desarrollar experiencias que ayuden a aquellos en aislamiento, como adultos mayores, a aprender una nueva habilidad de forma gratuita.

25 de mayo

Amazon Web Services ayuda a movilizar voluntarios ante el COVID-19

Miles de despensas de alimentos, refugios, agencias de empleo y organizaciones sin fines de lucro están experimentando actualmente escasez de voluntarios, y la compañía de impacto social VOMO ha hecho que su plataforma de voluntarios, impulsada por AWS, sea gratuita para cualquier organización que movilice voluntarios durante la crisis del COVID-19. Con la movilización de voluntarios y la tecnología de VOMO, las organizaciones pueden coordinar los esfuerzos de voluntariado y emitir llamadas de asistencia a un registro nacional de voluntarios. Hasta la fecha, más de 1,000 nuevas organizaciones se han unido a la red VOMO durante la pandemia, y AWS proporcionó una mayor capacidad computacional para ayudar a escalar y administrar el aumento de la demanda. Lee más aquí.

24 de mayo

Amazon Web Services ayuda a las clínicas a almacenar datos de pacientes y a administrar voluntarios

El equipo de Spark, una organización sin fines de lucro que proporciona software para apoyar eventos humanitarios, está utilizando AWS para ayudar a las clínicas médicas gratuitas a almacenar datos de pacientes y administrar las inscripciones de voluntarios en los sitios de prueba de COVID-19. El software de administración de voluntarios del Equipo Spark ha ayudado a Remote Area Medical (RAM), un importante proveedor sin fines de lucro de clínicas pop-up gratuitas, al personal de centros de pruebas de COVID-19 en todo el país donde se están administrando miles de pruebas. Hasta el momento, los voluntarios de RAM han registrado más de 3,100 horas de servicio en estos sitios. Para apoyar aún más a los condados, estados, hospitales y otros grupos, el Equipo de Spark ofrece actualmente el uso gratuito de sus sistemas para ayudar con los sitios de prueba. AWS también ayuda a acelerar la investigación, el diagnóstico y las pruebas de COVID-19. Más información aquí.

23 de mayo

Amazon Web Services ayuda a las organizaciones benéficas del Reino Unido a procesar cientos de donaciones por segundo

Las organizaciones benéficas con sede en el Reino Unido Comic Relief y BBC Children in Need trabajaron con la emisora BBC One para organizar “The Big Night In”, con el fin de recaudar fondos para las personas afectadas por el COVID-19 y para destacar a los médicos y enfermeras en primera línea. Con el apoyo de AWS, el sitio web existente de Comic Relief, así como sus sistemas de donación y análisis de negocios, pudieron escalar rápidamente para procesar más de 350 donaciones por segundo. El evento de tres horas resultó en más de 700,000 donaciones que recaudaron £27,4 millones. El gobierno del Reino Unido se ha comprometido a duplicar esa cantidad. AWS también proporcionó a Comic Relief créditos y soporte técnico remoto durante todo el evento de recaudación de fondos. Obtén más información sobre cómo AWS apoya a gobiernos, empresas y organizaciones sin fines de lucro durante la pandemia.

22 de mayo

Meeting the Moment: una nueva serie lleva a los espectadores detrás de escena para conocer a los empleados de Amazon Mira los primeros cuatro episodios.

21 de mayo

¿Cambiará el COVID-19 el rostro de mujeres emprendedoras?

El comercio electrónico podría traer nuevas oportunidades para las mujeres empresarias que esperan entrar en la economía de la India, donde las mujeres poseen sólo el 10 por ciento de las empresas. Lee más de Shalini Puchalapalli, Directora de Nuevas Iniciativas de Amazon India.

Conoce a una empleada de Amazon que inspira a sus compañeros a la vez que promueve la seguridad

Brandy Bowers, una entrenadora del departamento de aprendizaje del centro de distribución de Amazon en el noreste de Maryland, está trabajando para inspirar sonrisas mientras promueve la seguridad entre sus colegas durante el estrés de la pandemia. Todas las noches, cuando vuelve a casa, Brandy teje corazones para su equipo y asociados en el centro de distribución. En las últimas semanas, ella ha tejido más de 300 corazones en hilo verde para simbolizar el color oficial de American National Standards Institute para la seguridad, sirviendo como un recordatorio de que somos más fuertes juntos. Conoce a más empleados de operaciones de Amazon.

Amazon Web Services impulsa el repositorio de imágenes para la investigación del COVID-19

AWS está impulsando el Repositorio Digital de Patología de COVID (COVID-DPR), un repositorio en línea de imágenes de diapositivas completas de muestras relacionadas con COVID-19 que permite la colaboración internacional en la comunidad de la investigación. COVID-DPR proporciona una fuente centralizada y basada en la nube para imágenes digitales de los tejidos pulmonares, hepáticos, renales y cardíacos de pacientes infectados con COVID19, así como de los virus estrechamente relacionados, SARs y MERs. Las imágenes, notas científicas y metadatos se utilizarán como datos de referencia para la educación, la investigación y futuros ensayos clínicos. COVID-DPR forma parte de una colaboración conjunta con los Institutos Nacionales de Salud, Octo Consulting Group y otros. Más detalles aquí.

Se abre un nuevo refugio para familias sin hogar en el campus de Amazon en medio de la crisis por el COVID-19

La pandemia del COVID-19 está afectando vidas en todo el mundo, y las familias que luchan contra la falta de hogar corren un riesgo particularmente alto, pues no cuentan con un espacio seguro que pueda llamar hogar. Mary's Place, una organización sin fines de lucro con sede en Seattle que proporciona refugio y servicios para mujeres, niños y familias, está apoyando a muchas personas durante este tiempo incierto. Lee más y mira fotos del nuevo centro Mary's Place que abrió dentro de una de las oficinas corporativas de Amazon. “Aunque durante mucho tiempo he estado entusiasmado con la apertura del nuevo Mary's Place Family Center en The Regrade, en el corazón del campus de Seattle de Amazon, nunca podría haber imaginado que el refugio se abriría en un momento tan crítico”, dijo John Schoettler, vicepresidente de Global Real Estate and Facilities de Amazon.

Zoom crece en Amazon Web Services para ayudar a las personas a mantenerse conectadas

Zoom, un proveedor de videoconferencias empresariales que se ejecuta principalmente en AWS, ofrece acceso gratuito universal a su tecnología central de conferencias para llamadas de hasta 40 minutos y 100 participantes. Zoom ayuda a las personas de todo el mundo a mantenerse al día con los negocios, la educación y las reuniones sociales, ya que se mantienen a salvo en casa. Zoom también proporciona a profesores, administradores y estudiantes los recursos que necesitan para las aulas virtuales, participar en clases en línea y continuar su educación en línea. Obtén más información sobre cómo AWS ayuda a sus clientes durante la pandemia del COVID-19.

20 de mayo

Cómo las organizaciones de primera línea utilizan los dispositivos donados por Amazon en medio de la pandemia

Durante las últimas semanas, hemos proporcionado $5 millones de dólares en dispositivos Amazon a hospitales, escuelas y organizaciones comunitarias de todo el mundo para ayudar a los afectados por el COVID-19. Un ejemplo es Saint Barnabas Medical Center en Nueva Jersey, que proporcionó a los pacientes tablets Fire 7. En sus palabras, “Sus donaciones permitirán a innumerables niños, padres, hermanos, amigos y seres queridos comunicarse y, lamentablemente, en la mayoría de los casos, despedirse de pacientes que están aislados. Ustedes han afectado increíblemente y continuarán afectando la vida de tantos pacientes, sus familias y el personal. Estoy orgulloso de ser cliente de Amazon y estaré siempre agradecido por su contribución para ayudar a nuestras comunidades.” Lee más aquí.

La transmisión en vivo de Amazon Music con John Legend beneficiará los esfuerzos de ayuda de COVID-19

El cantante y compositor multiplatino y ganador de EGOT, John Legend, participará en la serie de actuaciones en vivo del viernes de Amazon Music, un nuevo programa que trae conversaciones íntimas con artistas y sets muy honestos. John responderá a las preguntas de los fans y presentará nuevas canciones de su próximo álbum, incluyendo “Bigger Love” y “Conversations in the Dark”. Durante la transmisión en directo, los espectadores pueden obtener más información sobre el Fondo de Respuesta Solidaria ante el COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de Ayuda para el COVID-19 MusiCares. La serie de Amazon Music comienza a las 10 a.m. hora Pacífico el viernes 22 de mayo, en Amazon.com/live.

Amazon Web Services apoya la respuesta de telesalud COVID-19 de MedStar Health

MedStar Health, el mayor proveedor de atención médica de la región de Maryland y DC, incrementó rápidamente las soluciones de telesalud en medio de la pandemia con el apoyo de AWS. Un mes después de que comenzara el brote, los proveedores de MedStar Health ofrecían un promedio de más de 3,500 sesiones ambulatorias de telesalud todos los días de la semana. MedStar Health también lanzó dos centros de llamadas: uno para proveedores y otro para pacientes que esperan los resultados de pruebas de laboratorio de COVID-19, en menos de una semana utilizando Amazon Connect, una solución de AWS que ayuda a los clientes a implementar centros de llamadas basados en la nube. Obtén información sobre otras formas en las que AWS mantiene a las organizaciones funcionando durante la pandemia.

19 de mayo

Mira nuestro último anuncio de televisión sobre cómo mantener seguros a los empleados de Amazon

Keeping Amazon employees safe

Amazon Business entrega 100 millones de suministros esenciales al costo a organizaciones sanitarias y gubernamentales

A lo largo de la pandemia de COVID-19, la demanda de productos de salud y seguridad ha superado la oferta. Es por eso que Amazon Business creó COVID-19 Supplies, un programa que ofrece a las organizaciones con las necesidades más urgentes, como hospitales e instalaciones para personas mayores, productos críticos al costo para luchar contra la pandemia. Más de 13,000 proveedores de servicios de salud y 7,000 organizaciones gubernamentales han utilizado COVID-19 Supplies desde su lanzamiento en los Estados Unidos el 31 de marzo, y el programa se ha expandido a Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, España, Japón e India. Lee más aquí.

Amazon Web Services amplía la capacidad de Rhode Island para procesar solicitudes de desempleo

Las solicitudes de seguro de desempleo de Rhode Island aumentaron 10 veces el volumen que el sistema informático del estado podría manejar. Con el soporte de AWS, el sitio web del Departamento de Trabajo y Formación ha podido procesar de manera eficiente más de 132,000 reclamos en seis semanas. AWS también colaboró con Research Improving People's Lives, una organización sin fines de lucro que utiliza datos para informar las decisiones de los responsables de políticas, para desarrollar un portal de aplicaciones en línea que ayuda al estado a verificar la elegibilidad de los solicitantes para obtener beneficios y agilizar los pagos. Esto ha permitido a Rhode Island convertirse en uno de los primeros estados en procesar los reclamos de asistencia para el desempleo a raíz de la pandemia.

18 de mayo

“Amazon quiere innovar para poder salir de la pandemia”

Bloomberg publicó hoy esta historia tecnológica sobre cómo Amazon está construyendo su propio laboratorio de pruebas, respaldando un estudio de inmunología y considerando la automatización para hacer que sus centros de distribución sean más seguros.

Ayudamos a los educadores a cerrar la brecha digital para estudiantes en Oakland, California

Amazon donó $100,000 dólares para apoyar el Distrito Escolar Unificado de Oakland y la misión de la Ciudad de Oakland de cerrar la brecha digital para estudiantes de comunidades desatendidas. La donación de Amazon ayudará a 200 estudiantes de las Escuelas Públicas de Oakland a recibir las herramientas que necesitan (como laptops y conectividad a Internet) para continuar su educación desde casa en medio de la pandemia del COVID-19. Amazon también apoya el aprendizaje en casa a través de Amazon Future Engineer, y AWS Educate.

Amazon Web Services ayuda a Propel a ofrecer tecnología para los necesitados

Propel, una empresa enfocada en la creación de software para ayudar a los estadounidenses de bajos ingresos a mejorar su salud financiera, ha desarrollado la aplicación Fresh Electronic Benefit Transfer (EBT). Gracias a AWS, Fresh EBT ha ayudado a más de 3 millones de personas al mes a administrar su Programa de Asistencia Alimentaria, ahorrar con cupones y encontrar trabajos a través de la aplicación. Descubre cómo AWS está apoyando a otras empresas, gobiernos y organizaciones sin fines de lucro durante la pandemia del COVID-19.

17 de mayo

Apoyamos a las comunidades necesitadas en Massachusetts

Amazon donó $100,000 dólares al Fondo de Ayuda de COVID-19 de Massachusetts. La donación de Amazon ayudará a apoyar a docenas de organizaciones sin fines de lucro con sede en Massachusetts que sirven a comunidades afectadas desproporcionadamente por el COVID-19. Además, el centro sin fines de lucro St. Mary's Center for Women and Children, socio por mucho tiempo ubicado en el área de Boston, utilizará parte de una donación de $1 millón de dólares de Amazon para prestar servicios esenciales a madres y niños que luchan contra la falta de hogar en medio de la pandemia. Amazon ha creado más de 4,000 empleos a tiempo completo en Massachusetts.

Amazon Web Services impulsa la investigación de COVID-19 con la Universidad Estatal de Michigan

AWS colaboró con la Universidad Estatal de Michigan para desarrollar un sitio web público que aloja, comparte y realiza un seguimiento de la última investigación clínica sobre plasma convaleciente (características sanguíneas de individuos que se han recuperado de COVID-19). AWS implementó el sitio web en un día, lo que permitió a miles de profesionales médicos conectarse con otros médicos para compartir sus últimos hallazgos sobre el uso del plasma convaleciente como tratamiento para pacientes con COVID-19.

16 de mayo

La experiencia militar y las habilidades de Amazon ayudan a establecer los sitios de pruebas de COVID-19 en Florida

Desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, cientos de miles de Amazonians han estado sirviendo con orgullo a sus comunidades, pero pocos son como Evan Cartwright. Es gerente de operaciones en un centro de distribución de Amazon fuera de Tampa, y también sirve en la Guardia Nacional del Ejército de Florida. La unidad de Cartwright fue activada para ayudar a establecer un centro de pruebas en Orlando. Durante tres semanas, Cartwright, primer teniente en el Batallón de Artillería de Defensa Aérea 3-265, utilizó las habilidades logísticas que desarrolló en Amazon para mantener los suministros críticos fluyendo hacia el sitio de pruebas. En este Día de las Fuerzas Armadas 2020, lee su historia .

Uso de la nube para estudiar genomas de COVID-19

Amazon Web Services apoya al Instituto Bakar de Ciencias de la Salud Computacional de la Universidad de California (San Francisco) en dos proyectos de secuenciación del genoma. El objetivo de los proyectos es comprender mejor las diferentes cepas de COVID-19 para diagnosticar y tratar el virus. AWS proporcionó asistencia técnica y donó créditos de servicio a través de la Iniciativa de Desarrollo de Diagnóstico de AWS para avanzar en este trabajo.

15 de mayo

Las donaciones de Amazon ayudan a las familias necesitadas a cuidar a sus mascotas

Desde el 2 de marzo de 2020, los centros de distribución de Amazon en Baltimore han donado más de 4,000 artículos, incluyendo 6,500 libras de alimentos para mascotas a la Sociedad de Maryland para la Prevención de la Crueldad con los Animales (MDSPCA), apoyando a 500 mascotas durante la pandemia. “Tenemos un programa en el MDSPCA llamado Kibble Connection que ayuda a las familias necesitadas a alimentar y cuidar a sus mascotas”, dijo Kelly Anderson, gerente de cuidado de animales de MDSPCA. “Esto no solo ayuda a aliviar la carga financiera que a veces supone para las personas en tiempos de dificultad, sino que, en última instancia, mantiene a las mascotas en casa con las familias que las aman. ¡No habríamos podido cumplir nuestra misión sin ustedes [Amazon]!”

“Alexa, recuérdame animar a las 8 pm”

Ahora puedes pedirle a Alexa que ponga un recordatorio para animar a los trabajadores de primera línea en tu área a las 8pm todas las noches. Además, ahora es más fácil que nunca descubrir películas gratis, programas de TV, noticias y mucho más con la nueva pestaña “gratis” en la parte superior de navegación del menú de Fire TV.

Prime Video transmite un evento benéfico de golf de la PGA para recaudar dinero y concienciar sobre los esfuerzos de ayuda ante el COVID-19

Las superestrellas del PGA Tour, Rory McIlroy y Dustin Johnson, se enfrentarán a Rickie Fowler y Matthew Wolff este domingo para recaudar dinero y concienciar sobre los esfuerzos de ayuda de COVID-19. El evento “TaylorMade Driving Relief” estará disponible de forma gratuita para todos los clientes de Amazon en los EE. UU. Más detalles aquí.

Entrega de comidas y donaciones a poblaciones vulnerables en las comunidades de nuestras sedes

Amazon está utilizando su red de distribución para atender las necesidades inmediatas de las poblaciones vulnerables en Seattle y el área de Washington D.C. En Seattle, entregamos más de 48,000 comidas a estudiantes de las Escuelas Públicas de Seattle y, junto con FareStart, a familias que residen en hogares de la Autoridad de Vivienda de Seattle. Las entregas a las familias de Seattle apoyarán a estudiantes que son médicamente frágiles, tienen discapacidades o que luchan contra la falta de hogar. En Washington D.C., estamos donando miles de artículos necesarios, incluyendo productos de higiene y limpieza, alimentos estables y útiles escolares a organizaciones sin fines de lucro en toda la zona.

14 de mayo

Amazon Studios proporcionará $1 millón para ayudar a los restaurantes de Los Ángeles a alimentar a los necesitados

Amazon Studios proporcionará $1 millón de dólares al equipo de catering del galardonado grupo de restaurantes Jon & Vinny's para preparar comidas para organizaciones benéficas locales, las cuales alimentan a los necesitados durante la pandemia del COVID-19, incluyendo No Kid Hungry, Off Their Plate, Los Angeles Mission y Motion Picture & Television Fund. “En Amazon Studios y Prime Video, estamos realmente honrados de poder mostrar nuestro apoyo a la comunidad que siempre nos ha apoyado, y de formar equipo con Jon y Vinny's para proporcionar alimentos a aquellos que tan desesperadamente los necesitan, junto con una línea de apoyo para las empresas locales”, dijo Jennifer Salke, directora de Amazon Studios.

Amazon Fashion se asocia con Vogue para apoyar a los diseñadores estadounidenses independientes afectados por la pandemia de COVID-19

Vogue, Amazon Fashion y el Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos (CFDA) lanzan “Common Threads: Vogue x Amazon Fashion”, una tienda digital dedicada que permite a las pequeñas y medianas empresas de moda llegar a la base de clientes de Amazon y acceder a su red de logística avanzada. Para proporcionar apoyo adicional a la comunidad de moda estadounidense, incluyendo a los fabricantes de patrones, los cortadores, los sastres, los bordadores y muchos más empleados empresariales y creativos, Amazon Fashion está proporcionando asistencia inmediata donando $500,000 dólares a “A Common Thread”. Obtén más información aquí.

Uso de la innovación y la escala de Prime Air para ayudar a proteger a los profesionales médicos

Una idea de los entusiastas de la impresión en 3D se convirtió en un proyecto apasionado para algunos empleados de Amazon durante la pandemia de COVID-19. Hasta la fecha, Amazon ha donado cerca de 10,000 protectores faciales impresos en 3D y está por entregar 20,000 más en las próximas semanas. Mira lo que el equipo está haciendo.

Ayudamos a los estudiantes de las comunidades de nuestras oficinas centrales a aprender desde casa

Hemos ayudado a comprar y entregar 300 dispositivos Wi-Fi a familias con poca conectividad a Internet dentro del distrito de la Escuela Pública de Arlington para ayudar a los estudiantes a aprender desde casa. Los empleados de Amazon también están proporcionando experiencia técnica a los estudiantes de las Escuelas Públicas de Seattle y a sus familias mientras optan por la educación remota durante la pandemia de COVID-19. Más información.

13 de mayo

Ampliamos los aumentos salariales por hora hasta finales de mayo

Hemos extendido el aumento de la paga por hora hasta el 30 de mayo. También estamos extendiendo el pago doble de horas extra en los Estados Unidos y Canadá. Estas extensiones aumentan nuestra inversión total en remuneración durante la emergencia de COVID-19 a casi $800 millones de dólares para nuestros empleados y socios por hora. Además, ofrecemos flexibilidad con opciones de permiso de ausencia, incluyendo la ampliación de la política para cubrir las circunstancias del COVID-19, como personas de alto riesgo o cierres de escuelas. Continuamos viendo una gran demanda durante este difícil momento y el equipo está haciendo un trabajo increíble para nuestros clientes y la comunidad. Obtén más información sobre nuestro enfoque en seguridad, remuneración, beneficios y creación de empleo.



En Estados Unidos Amazon pide al Congreso que establezca una ley federal para el aumento desmedido de precios

A medida que algunas personas malintencionadas buscan beneficiarse de la crisis por el COVID-19, se necesita una legislación federal para proteger a los consumidores. Lee la historia completa de Brian Huseman, Vicepresidente de Política Pública de Amazon.

Amazon Music transmite en vivo junto a Katy Perry para crear conciencia sobre un fondo de ayuda para el COVID-19

La nueva serie de actuaciones en vivo de los viernes de Amazon Music, que trae conversaciones íntimas con artistas superestrellas y sets muy honestos, regresa el 15 de mayo con la ícono del pop, Katy Perry. El evento creará conciencia para el Fondo de Ayuda para el COVID-19 MusiCares, que busca ayudar a los miembros de la comunidad musical afectados por la pandemia. Katy interpretará su nueva canción “Daisies” por primera vez en su día de lanzamiento, así como “Roar” y “Never Really Over”. También responderá a las preguntas de los fans. La transmisión en vivo comienza a las 10 a.m. Pacífico en Amazon.com/live.

Amazon continúa ampliando el uso en línea de los beneficios del Programa de Asistencia Alimentaria (SNAP)

Idaho, Misuri, Carolina del Norte, Texas y Washington D.C. son los últimos en unirse a un piloto del Departamento de Agricultura que permite a los clientes utilizar los beneficios del Programa de Asistencia Alimentaria para comprar alimentos en línea. Diez estados ya forman parte del proyecto piloto, y estamos comprometidos a agregar más pronto como parte de nuestro esfuerzo por hacer accesibles los alimentos a través de las compras en línea. Lee más aquí.

12 de mayo

Miles de niños del Reino Unido reciben desayunos saludables y gratuitos

Gracias a una asociación ampliada entre Magic Breakfast y Amazon, 375,000 paquetes de alimentos saludables para el desayuno se entregan en todo el Reino Unido. Mira a continuación, yLee más aquíí.

Amazon dona $50,000 dólares a una organización sin fines de lucro de Indiana y Kentucky para la lucha contra el hambre

En un esfuerzo continuo para apoyar a los bancos de alimentos de todo el país durante la pandemia de COVID-19, Amazon ha donado $50,000 dólares a la organización más grande de lucha contra el hambre que cubre 13 condados de Indiana y Kentucky. Los fondos apoyarán Dare to Care, una organización que se asocia con 271 agencias locales en esfuerzos de la lucha contra el hambre. La donación de Amazon proporcionará más de 150,000 comidas saludables y nutritivas.

Cómo Amazon Web Services ayuda a otros durante la crisis de COVID-19 con su escala, alcance y fiabilidad

Muchos clientes de AWS no solo han configurado las herramientas y los servicios para mantener su propia fuerza de trabajo productiva, sino que también están creando formas de ayudar a otros. Están poniendo en marcha nuevos servicios innovadores y poniendo sus servicios esenciales a disposición de las organizaciones a precios reducidos o sin costo alguno. Lee más de una docena de ejemplos que muestran la rapidez con que los clientes y socios han podido aprovechar la nube para adaptarse a este nuevo entorno.

11 de mayo

Facilitando el apoyo a las pequeñas empresas que venden productos artesanales

Amazon Handmade, nuestra tienda para artesanos que venden productos hechos a mano, ha lanzado una nueva tienda para ayudar a conectar a los clientes con pequeñas empresas locales que se enfrentan a dificultades en medio de la pandemia de COVID-19. La nueva tienda cuenta con artesanos de seis regiones de los EE. UU. Lee más sobre la nueva tienda y los artesanos de todo el país.

Amazon dona más dispositivos a hospitales de todo el mundo



El Kyoto University Hospital en Japón recibió tablets Fire 7.

El National Cancer Center Hospital East en Japón recibió tablets Fire 7.

Una donación de Tarjetas de Regalo de Amazon ayudó al Tallaght University Hospital de Dublín, Irlanda, a mejorar la tecnología en las salas de pacientes, la UCI y las estaciones de enfermería.

El NHS Trust del centro y noroeste de Londres recibió tablets Fire HB 8.

Lee más sobre la donación de Amazon de $5 millones de dólares en dispositivos a nivel mundial para ayudar a los trabajadores sanitarios, pacientes, estudiantes y comunidades afectadas por el COVID-19.

Amazon Future Engineer ofrece concursos semanales de codificación para estudiantes

Nuestro programa para ofrecer oportunidades de ciencia informática desde la infancia hasta la carrera universitaria, Amazon Future Engineer, está organizando concursos de codificación para estudiantes durante la pandemia de COVID-19. Los estudiantes de 6to a 12vo grado pueden usar código para remezclar canciones proporcionadas por los artistas ganadores del Grammy, Ciara y Common, a través del programa EarSketch de Georgia Tech. Cada semana, el estudiante ganador que produzca el remix ganador obtendrá una tarjeta de regalo de Amazon. Para participar, haz clic aquí.

10 de mayo

Conoce a las mamás de Amazon (¡Feliz Día de la Madre!) y otros empleados que están ayudando a entregar los pedidos de los clientes

Ser una madre trabajadora es difícil. Ser una madre trabajadora con seis hijos es todavía más difícil. Dallas Austin aporta de alguna manera una positividad inquebrantable al desafío de ser una madre trabajadora durante una pandemia global. "Estoy orgullosa de trabajar en este momento”, dijo. “Sé que otros, especialmente los individuos de alto riesgo, cuentan con nosotros para entregar los artículos que necesitan para que no tengan que salir de sus hogares."

9 de mayo

¿Qué ha cambiado dentro de los centros de distribución de Amazon debido a la pandemia de COVID-19?

Interview with Maria Lopez, Amazon Employee & Mother of 5!

Entérate por medio de María López, una empleada de Amazon (y madre de cinco hijos).

Amazon Web Services ayuda a Kentucky a escalar sus centros de llamadas de desempleo

Antes del COVID-19, algunos agentes trabajaban en el centro de llamadas de desempleo del estado de Kentucky usando tecnología que les exigía trabajar desde oficinas estatales. Al utilizar Amazon Connect, la Oficina de Seguros de Desempleo de Kentucky creó un centro de llamadas basado en la nube durante una tarde y capacitó a sus agentes en solo 30 minutos, para que pudieran trabajar desde casa. Luego el estado utilizó Amazon Connect para crear un centro de llamadas a nivel estatal para manejar unas 200,000 llamadas diarias atendidas por más de 1,000 agentes del centro de llamadas.

8 de mayo

Amazon Web Services ayuda a acelerar el financiamiento de la investigación sobre el COVID-19

AWS está impulsando Fast Grants, un mecanismo de financiamiento de investigación para implementar rápidamente subvenciones a fin de acelerar la investigación de COVID-19. Fast Grants fue diseñado para tomar decisiones de financiamiento en menos de 48 horas. El programa global se centra en apoyar a los investigadores que están trabajando en proyectos que podrían ayudar con la pandemia en los próximos seis meses. Obtén información sobre otras formas en que AWS busca soluciones durante la crisis del COVID-19.

7 de mayo

La serie Amazon Original Regular Heroes muestra coraje en medio del COVID-19 en todos los Estados Unidos

Un trabajador del hospital. Un dueño de una tienda de alimentos. Una mujer que lucha contra la falta de hogares en su comunidad. Estas son algunas de las historias que aparecen en una nueva serie documental de Amazon Original llamada Regular Heroes. La serie documental de ocho episodios destaca a aquellos que apoyan a su comunidad durante la pandemia del COVID-19. Regular Heroes se estrenará en Amazon Prime Video en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia el viernes 8 de mayo, y en otros territorios el 12 de mayo. Más información sobre la serie y los héroes que representa.

Amazon dona 1,550 tablets y laptops al American Indian College Fund

El American Indian College Fund es una organización sin fines de lucro comprometida a apoyar a miles de estudiantes nativos americanos y cerca de 40 colegios tribales en todo el país. Amazon está donando 1,000 tablets Fire HD 8 y 550 laptops a la organización sin fines de lucro, que distribuirá los dispositivos a estudiantes y profesores que de otro modo no tendrían acceso a la tecnología mientras las escuelas están cerradas durante la pandemia de COVID-19.

6 de mayo

Amazon Music presentará streaming en directo con Tim McGraw para beneficiar a los fondos de ayuda de COVID-19

Amazon Music y Amazon Live se han asociado con Tim McGraw, ícono de la música country galardonado con varios Grammys, en una transmisión en directo para concienciar sobre el Fondo de Respuesta Solidaria de COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud y al Fondo de Ayuda de COVID-19 MusiCares. Durante la transmisión, que tendrá lugar el viernes 8 de mayo, McGraw cantará y responderá preguntas a los fans, quienes tienen la opción de aprender más sobre los esfuerzos de ayuda mientras disfrutan de la presentación. Esta es la primera transmisión de una nueva serie de Amazon Music que contará con diferentes artistas y beneficiará a diversas organizaciones benéficas. La transmisión en vivo de este viernes y los episodios futuros estarán disponibles para streaming en los Estados Unidos a las 10 a.m. PT los viernes al visitar Amazon.com/live.

Amazon está ayudando al segundo distrito escolar más grande del país con aprendizaje en línea

Estamos ayudando al Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, hogar de más de 700,000 estudiantes, con aprendizaje remoto en medio del COVID-19. Amazon, Amazon Business y Amazon Web Services apoyan a los padres, estudiantes y profesores mediante centros de contacto y la entrega de dispositivos emitidos por la escuela a decenas de miles de estudiantes para que puedan aprender en casa. Aquí te contamos cómo.

Las donaciones de Amazon continúan con $100,000 dólares para apoyar a los bancos de alimentos de Ohio

Estamos donando $100,000 dólares a organizaciones que trabajan para mitigar el hambre en Ohio en medio del COVID-19. Esta donación incluye $50,000 dólares al Mid-Ohio Foodbank para apoyar su Fondo de Respuesta de Emergencia ante el COVID-19 y $50,000 dólares al Greater Cleveland Food Bank. Esto se da luego de que Amazon anunciara que está creando más de 11,000 puestos de trabajo en Ohio para apoyar a los afectados por los despidos relacionados con la pandemia.

5 de mayo

Amazon se asocia con Homeland Security Investigations para proteger a los consumidores contra el fraude

“Desde el comienzo de la crisis del COVID-19, Amazon ha detenido proactivamente más de 6,5 millones de productos con reclamos inexactos, ha eliminado más de 1 millón de ofertas por sospecha de especulación de precios, ha suspendido más de 10,000 cuentas de vendedores por sospecha de manipulación de precios y ha denunciado los casos más graves ante la ley federal y estatal en todo el país. Amazon da la bienvenida a la asociación de HSI para responsabilizar a los culpables y falsificadores, y esperamos crear una relación a largo plazo para proteger a los clientes y garantizar una experiencia de compra confiable”, dijo Dharmesh Mehta, vicepresidente de Amazon para el soporte de socios y confianza del cliente. Más detalles.

Las pequeñas empresas trabajan para ayudar a los clientes y las comunidades durante la pandemia de COVID-19

Los vendedores externos y las pequeñas y medianas empresas que venden productos a través de Amazon, se han comprometido a apoyar a los clientes y comunidades durante toda la pandemia. Desde la donación de suministros esenciales hasta la producción de artículos muy necesarios, como desinfectante de manos, las empresas que venden por medio de Amazon están apoyando a comunidades de todo el mundo. Lee más sobre sus esfuerzos.

Amazon financia 1.2 millones de comidas en Florida y el área de Chicago

Hemos hecho donaciones a muchas organizaciones para apoyar programas de asistencia alimentaria durante la pandemia de COVID-19. Las últimas donaciones incluyen $100,000 dólares a Feeding Florida, una red estatal de bancos de alimentos, y $200,000 dólares al Greater Chicago Food Depositary, un banco de alimentos para el área de Chicago. El apoyo de Amazon proporcionará 600,000 comidas en Florida y 600,000 comidas en el área de Chicago para los necesitados.

Amazon dona a los esfuerzos de caridad ante el COVID-19 cuando los clientes compran en AmazonSmile

AmazonSmile es una forma de apoyar causas importantes este Giving Tuesday y todos los días del año. A través del programa AmazonSmile, Amazon ha donado más de $180 millones de dólares a cientos de miles de organizaciones benéficas en todo el mundo para que puedan ampliar su trabajo significativo. Cuando compres en smile.amazon.com, Amazon donará un porcentaje del precio de compra de los productos elegibles a una organización benéfica de tu elección. También puedes consultar las Listas Benéficas de AmazonSmile para donar los artículos necesarios directamente a las organizaciones benéficas de tu elección. AmazonSmile tiene más de un millón de organizaciones benéficas para escoger, entre las que se encuentran Feeding America, Save the Children y Meals on Wheels America, que están ayudando con la respuesta ante el COVID-19.

4 de mayo

Conoce a un conductor de Amazon que está ayudando a la comunidad de Houston

"I think in these difficult moments, we need to support each other.” Amazon driver and our everyday hero. Thank you, Mariela! pic.twitter.com/khOkCj8cWV — Amazon News (@amazonnews) May 4, 2020

Los centros de distribución de Amazon en el noreste de Estados Unidos apoyan a las comunidades locales

Un centro de distribución de Amazon en el norte de Pensilvania donó $100,000 dólares a la Comisión de Oportunidad Económica para apoyar a los bancos de alimentos locales durante la crisis de COVID-19. Se estima que los fondos aportarán 286,000 libras de alimentos, incluyendo productos frescos y alimentos no perecederos, y brindarán asistencia a unas 20,000 personas. Además, un centro de distribución de Massachusetts ha donado 15,000 cajas para ayudar al banco de alimentos Greater Boston a entregar comidas a los necesitados.

Palabras de gratitud en medio de la pandemia de COVID-19

Personas de todo el mundo envían mensajes de agradecimiento a los empleados de Amazon que envían y entregan artículos esenciales durante esta crisis. “Soy de alto riesgo y he estado muy ansiosa cada vez que mi marido tiene que salir a realizar las compras semanales. Quiero enviar un gran agradecimiento a todas las personas de Amazon que nos ayudan en esta situación”, escribió un cliente del Reino Unido. Lee más aquí.

3 de mayo

Amazon Web Services ayuda a Chan Zuckerberg Biohub a estimar infecciones no reportadas de COVID-19

AWS apoya un esfuerzo de Chan Zuckerberg Biohub, una organización sin fines de lucro que promueve la investigación para el manejo de enfermedades, para estimar los casos no reportados de COVID-19. Esta colaboración forma parte de la Iniciativa de Desarrollo de Diagnóstico de AWS, un programa global para apoyar a las organizaciones que trabajan para ofrecer al mercado mejores soluciones de diagnóstico y más precisas con mayor rapidez. Lee más acerca de la iniciativa de AWS, y sobre cómo AWS está buscando soluciones durante la pandemia.

2 de mayo

Conoce a un empleado responsable de entrenar a otros en un centro de distribución de Amazon

Con 175,000 nuevas personas contratadas en Amazon desde el inicio de la pandemia, Jerome Lewis ha encontrado un significado aún más profundo en su trabajo. “Entrenar a nuevos empleados siempre es gratificante, sin importar las circunstancias. Sin embargo, es incomparable a ahora”, dijo Lewis, gerente de aprendizaje del centro de distribución de Amazon en Tracy, California. “Muchos de los nuevos empleados actuales tenían empleos y carreras hace dos meses y ahora tienen que buscar medios para llegar a fin de mes. Mi trabajo es asegurar que puedan tener éxito aquí. Me enorgullezco de eso.” Lee más aquí.

Mira a Jameson, de 5 años, repartir sonrisas en su propio camión Prime

Amazon Web Services admite recursos de datos de COVID-19 para acelerar la investigación

AWS se ha asociado con C3.ai, un proveedor líder de software de inteligencia artificial, para acelerar los esfuerzos de investigación para combatir la propagación de COVID-19. C3.ai ha construido un lago de datos, que compila conjuntos de datos sobre la enfermedad a partir de múltiples fuentes, por lo que los investigadores no tienen que pasar tiempo discutiendo datos y pueden centrarse en generar información clave. AWS proporcionó infraestructura en la nube para dar soporte. Más información aquí.

1 de mayo

Amazon dona $3 millones de dólares canadienses a organizaciones de ayuda en Canadá

Estamos donando $3 millones de dólares canadienses ($2.1 millones de dólares) a organizaciones que apoyan a los más afectados por la crisis de COVID-19 en Canadá. Esto incluye $1.5 millones de dólares canadienses para la Cruz Roja Canadiense, United Way Centraide Canada y Food Banks Canada para apoyar sus esfuerzos críticos de ayuda en medio de la pandemia. También estamos creando un fondo de $1.5 millones de dólares canadienses para ayudar a las organizaciones locales en las comunidades donde viven y trabajan nuestros empleados. Estos fondos ayudarán a apoyar a los bancos de alimentos y a adquirir equipo de protección para los hospitales locales, entre otros esfuerzos. Leer más.

Cartas de nuestros empleados de primera línea en la India

Cuando nuestros clientes nos escriben, escuchamos. Los clientes han estado enviando cartas de agradecimiento a nuestros empleados que trabajan en la red logística de Amazon en la India. A su vez, nuestros empleados respondieron expresando sus sentimientos más sinceros. “Estimados clientes, les pedimos desde el fondo de nuestros corazones que no abandonen sus hogares, sino que permanezcan a salvo durante este período de cierre. Es realmente una situación peligrosa en estos días. Estamos continuamente tratando de luchar contra el coronavirus y necesitamos su ayuda para ganar esta lucha”. Mira docenas de cartas aquí.

Amazon Brasil dona a organizaciones que luchan contra el COVID-19

Hemos donado R$5 millones ($1 millón de dólares) a dos organizaciones brasileñas sin fines de lucro que apoyan a comunidades durante la pandemia: Comunitas y la Fundación Alice Figueira. Las organizaciones utilizarán los fondos para comprar equipos de protección personal como mascarillas, equipos médicos como ventiladores y alimentos.

Amazon Web Services impulsa el esfuerzo de las empresas de creación robótica para mantener limpias las empresas esenciales

Brain Corp, una startup en robótica, ha entregado robots autónomos para la limpieza de pisos en empresas minoristas, aeropuertos, hospitales y otros espacios que requieren limpiezas frecuentes. La flota de robots realiza más de 8,000 horas de limpieza cada día. Brain Corp anunció recientemente que está donando servicios y robots autónomos de limpieza de pisos valorados en $1.6 millones, impulsados en parte por AWS, para que las empresas esenciales puedan utilizar gratuitamente un robot de limpieza durante la crisis.

30 de abril

Guía actualizada sobre el trabajo desde casa

Continuamos priorizando la salud de nuestros empleados y siguiendo las directrices del gobierno local. Los empleados de Amazon que trabajen en un rol que se pueda realizar de manera efectiva desde casa pueden hacerlo hasta al menos el 2 de octubre. Estamos trabajando duro e invirtiendo importantes fondos para mantener seguros a aquellos que eligen venir a la oficina a través de distanciamiento físico, limpieza profunda, controles de temperatura y la disponibilidad de mascarillas faciales y desinfectante de manos.

Proporcionamos mascarillas para los clientes de Whole Foods Market en Estados Unidos

Para ayudar a proteger la seguridad y la salud de los miembros del equipo de Whole Foods Market y las comunidades, solicitaremos a los clientes que usen mascarillas en las tiendas Whole Foods Market. Dentro de la próxima semana, ofreceremos mascarillas desechables gratuitas a todos los clientes de Whole Foods Market en todo el país cuando lleguen a la tienda para comprar. Si los clientes aún no tienen su propia mascarilla, podrán recoger una en la entrada de la tienda Whole Foods Market. Mira los detalles aquí.

Llevamos productos a los clientes y protegemos a los empleados

En el segundo trimestre de 2020, Amazon espera invertir aproximadamente $4 mil millones de dólares en gastos relacionados con COVID-19 para llevar productos a los clientes y mantener seguros a los empleados. Esto incluye inversiones en equipos de protección personal, limpieza mejorada de nuestras instalaciones, vías de proceso menos eficientes que permitan un distanciamiento social efectivo, salarios más altos para los equipos por hora y desarrollo de nuestras propias capacidades de pruebas de COVID-19. En marzo y abril, anunciamos planes de contratación, y desde entonces hemos contratado a 175,000 personas en nuestra red de logística y entrega en respuesta al aumento de la demanda de los clientes y para ayudar a los empleados existentes. Lee más sobre nuestro trabajo para mantener a los empleados seguros.

Entrega a los primeros auxilios en California

Ser capaz de apoyar a las comunidades en las que vivimos y trabajamos aporta sentido y propósito a nuestros trabajos, según Kevin Murray, gerente de sitio en una estación de entrega de AMZL en el Área de la Bahía. Recientemente, su equipo en San Francisco tomó tiempo para ensamblar y entregar 200 paquetes de atención a los trabajadores de servicios de emergencia y a los primeros auxilios. “Hacer bien nuestro trabajo no se trata solo de datos y resultados finales”, dijo Murray, “Fundamentalmente, se trata de personas y dónde elegimos dirigir nuestro tiempo y energía.”

Whole Foods Market amplía la recolección de alimentos reservada a compradores en riesgo en todo el país

Para apoyar a las comunidades más vulnerables durante esta pandemia, estamos reservando la primera hora de recolección de alimentos en las tiendas Whole Foods Market a nivel nacional para clientes de 60 años o más, personas con discapacidad y aquellos a quienes el CDC define como de alto riesgo. Lee los detalles aquí y obtén más información sobre otras formas en las que estamos ayudando a los clientes con alimentos.

Amazon amplía el uso en línea de los beneficios del Programa de Asistencia Alimentaria (SNAP)

Arizona, California y Kentucky son los últimos estados en participar en los Estados Unidos. Programa piloto del Departamento de Agricultura que permite a los clientes de Amazon utilizar los beneficios de SNAP para comprar alimentos en línea. El piloto ya está disponible en Alabama, Florida, Iowa, Nebraska, Nueva York, Oregón y Washington. Estamos comprometidos a que los alimentos sean accesibles a través de las compras en línea y esperamos agregar más estados pronto. Lee sobre el programa.

Cómo la red logística de Amazon está ayudando al gobierno del Reino Unido durante la pandemia

Amazon está colaborando con el gobierno del Reino Unido para entregar kits de prueba de COVID-19 a los hogares de los trabajadores esenciales. Estamos omitiendo las tarifas y proporcionando este servicio de forma gratuita. “Creemos que nuestro papel al servicio de los clientes y la comunidad durante este tiempo es fundamental, y estamos comprometidos a trabajar estrechamente con el gobierno para identificar formas en las que podemos apoyar los esfuerzos para responder a la crisis”, dijo Doug Gurr, Gerente de País del Reino Unido en Amazon. Obtén más información y mira un video aquí.

29 de abril

Amazon apoya la iniciativa de una organización sin fines de lucro para financiar a artesanos que hacen mascarillas para los trabajadores de primera línea

Como parte de una nueva iniciativa llamada “dar una mascarillas, emplear a un artesano”, la organización sin fines de lucro Nest comprará máscaras a sus socios de pequeñas empresas y las donará a los profesionales de la salud y a otras personas que realizan trabajos críticos. El apoyo de Amazon a través de este programa ayudará a los artesanos que experimentan dificultades económicas en medio de la pandemia, y garantizará que los trabajadores de primera línea tengan acceso a equipos de protección.

Amazon Web Services impulsa una base de datos gratuita para la investigación y el desarrollo de vacunas contra COVID‑19

Cerner, una empresa global de tecnología sanitaria, ha recopilado datos de pacientes de-identificados para ayudar a los investigadores de COVID-19 y ha aprovechado AWS para proteger y almacenar la información crítica. Los datos respaldarán la investigación, el desarrollo de vacunas y nuevas opciones de tratamiento, y están disponibles de forma gratuita, creando una oportunidad para que las organizaciones compartan información y aceleren nuestra comprensión de la enfermedad. Encuentra más detalles aquí.

28 de abril

Amazon invierte más de $800 millones de dólares hasta el momento en medidas de seguridad ante el COVID‑19

A través de las medidas que hemos trabajado rápidamente para implementar, esperamos invertir más de $800 millones de dólares en el primer semestre del año en medidas de seguridad ante el COVID-19. Esto incluye la compra de artículos como mascarillas, desinfectante de manos, cámaras térmicas, termómetros, toallitas desinfectantes, guantes y estaciones de lavado de manos adicionales, así como el uso de pulverización de desinfectante en edificios, la adquisición de suministros para pruebas de COVID-19 y la contratación de más personal de limpieza. Algunos números específicos incluyen:



Entrega de más de 100 millones de mascarillas

Adición de 2,298 estaciones de lavado de manos

Adición de más de 5,765 puestos de personal de limpieza a nuestros equipos típicos

Entrega de 34 millones de guantes adicionales

Adición de 48 millones de onzas de desinfectante para manos

Adición de 93 millones de botellas de desinfectante y toallitas

Entrega de más de 31,000 termómetros y más de 1,115 cámaras térmicas

También estamos invirtiendo más de $85 millones de dólares para redistribuir a empleados de sus funciones típicas a realizar tareas relacionadas con la seguridad y auditorías en sitios de todo el mundo. Esto incluye a miembros que son “embajadores de distanciamiento social” que ayudan con los controles de temperatura. Lee más sobre cómo cuidamos a nuestros empleados aquí.

Conoce a un empleado a la vanguardia de la salud y la seguridad en un centro de distribución de Amazon

Cuando era niña, Heather Mayberry quedó impresionada por los paramédicos y el trabajo que hacen para ayudar a las personas en sus momentos más difíciles. Es lo que la inspiró a elegir finalmente una carrera enfocada en mantener a las personas seguras y saludables. Hoy, como gerente de salud y seguridad en el lugar de trabajo, ubicada en Amazon en Phoenix (PHX6), forma parte del equipo que ha implementado 150 mejoras en los procesos desde el inicio de la pandemia. “Mi enfoque es hacer todo lo que pueda para proteger a los que trabajan en Amazon, para que todos podamos ir a casa a salvo con nuestras familias todos los días”, dijo. Lee más.

Amazon dona $3.9 millones de dólares para ampliar la educación en ciencias de la computación en Virginia

La donación de Amazon Future Engineer incluye recursos virtuales, capacitación para más de 12,000 profesores y plan de estudios para estudiantes cuyas escuelas cerraron debido al COVID-19. Amazon Future Engineer es un programa integral desde la infancia hasta la carrera universitaria destinado a aumentar el acceso a la educación en ciencias de la computación para niños y adultos jóvenes de comunidades subatendidas e insuficientemente representadas. Más de 700 escuelas de Virginia, que de otro modo podrían carecer de acceso, capacitación o financiamiento, se beneficiarán de la donación. Más información.

Mensaje para el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo de Heather MacDougall, vicepresidenta de Amazon de salud y seguridad en el trabajo

A lo largo de la pandemia de COVID-19, nuestra primera pregunta todos los días ha sido: “¿Qué más podemos hacer para proteger a los empleados, manteniendo nuestras operaciones funcionando sin problemas para las comunidades de clientes y personas necesitadas?” Durante 60 días, hemos realizado más de 150 cambios importantes en los procesos y hemos realizado inversiones considerables para garantizar que nuestros equipos estén seguros y permanezcan sanos en el trabajo. Lee su publicación completa en LinkedIn.

Amazon Web Services ofrece aprendizaje a distancia para más de un millón de estudiantes en Israel

Trabajando con AWS, el Ministerio de Educación de Israel colaboró con empresas de tecnología educativa para proporcionar servicios de aprendizaje en hebreo y árabe a 1.8 millones de estudiantes. Encuentra más detalles aquí.

Nuevas funciones a través de dispositivos Alexa y Amazon

Hemos agregado más experiencias para que sea fácil mantenerte informado y entretenido en medio del COVID-19.



Pídele a Alexa que abra las Respuestas de Mayo Clinic sobre la skill COVID-19 para obtener orientación sobre síntomas, prevención, afrontamiento, tratamiento y más.

Los propietarios nuevos y existentes de Fire TV y tablets Fire en los Estados Unidos recibirán una suscripción gratuita de un año a la aplicación Food Network Kitchen. El especial “We Cook Together Weekend” en Food Network Kitchen este fin de semana (2 y 3 de mayo), te permitirá cocinar junto con tus chefs favoritos desde casa.

27 de abril

Amazon Air hizo su primera parada en Shanghai para traer equipo de protección personal a Estados Unidos

El avión recogió y transportó equipo de protección personal de regreso a los Estados Unidos la semana pasada para organizaciones de salud y otras personas necesitadas. Mira ahora.

Amazon Air's first-ever stop in Shanghai

Regalos sorpresa para una clase especial de 2020 de Amazon

What an amazing virtual prom! Thanks @AlRoker for throwing this event and inviting us to surprise the class with graduation gifts 🎓 https://t.co/a6jYId6bfH — Amazon (@amazon) April 27, 2020

Prime Video presenta el SXSW 2020 Film Festival Collection

Tras la cancelación de la Conferencia y Festivales SXSW debido al COVID-19, Amazon Prime Video y SXSW unieron sus fuerzas para lanzar un festival de cine en línea de 10 días que comienza hoy (27 de abril) y se extiende hasta el 6 de mayo en Prime Video. Una colección de largometrajes documentales y narrativos, cortometrajes y títulos episódicos de la programación del 2020 SXSW Film Festival estará disponible para streaming aquí con o sin una membresía de Amazon Prime. Todo lo que se necesita es una cuenta gratuita de Amazon. Encuentra la alineación completa aquí.

26 de abril

Descubre cómo los clientes utilizan Alexa durante la pandemia de COVID-19

Ilumina el día de alguien usando Alexa. Desde llamadas Drop-In hasta tutoriales de baile y cómo configurar un semáforo, mira algunas de las formas en que los clientes usan Alexa en sus hogares.

25 de abril

Whole Foods Market agrega una opción de recolección de alimentos para clientes mayores de 60 años

Para apoyar a una de las comunidades más vulnerables durante esta pandemia, Whole Foods Market está reservando la primera hora de recolección de alimentos para compradores de 60 años o más en las tiendas de Indianápolis, Las Vegas y Richmond, y nos expandiremos a todas las ubicaciones de recolección de Whole Foods Market en todo el país en las próximas semanas. Lee más sobre estas actualizaciones y otras formas en las que estamos ayudando a los clientes de alimentos.

Amazon Web Services ayuda a acelerar la revisión de imágenes médicas

Con el apoyo de AWS, Feedback Medical está escalando su plataforma de software para revisar imágenes radiológicas con el fin de hacer frente al aumento de la demanda durante la pandemia de COVID-19. Feedback Medical, una empresa con sede en Cambridge dedicada a la tecnología de imágenes médicas, está suministrando su plataforma a todos los proveedores del Servicio Nacional de Salud en el Reino Unido sin costo alguno. Lee más información sobre cómo los clientes y socios de AWS están buscando soluciones durante la crisis.

24 de abril

Los equipos de transporte de Amazon entregan equipos de protección personal a hospitales y clínicas

Amazon continúa apoyando a las comunidades locales durante la crisis del COVID-19. Esta semana, Amazon entregó equipos y suministros de protección personal para apoyar a Get Us PPE en Chicago. Estamos utilizando nuestros camiones de Amazon para recoger suministros en Boston Scientific, transportarlos a estaciones de entrega y coordinar entregas finales a hospitales y clínicas.

Una muestra de apoyo con arcoíris en los edificios de Amazon

Giant #rainbowsofhope are lighting up Amazon buildings across the country - check out our fulfilment centre in Doncaster last night. Thank you to all of our nation’s key workers. Find out more about what we’re doing to keep our employees safe here:https://t.co/7TswRKp2ae pic.twitter.com/xhCNakevME — AmazonNewsUK (@AmazonNewsUK) April 24, 2020

Conoce a algunos de los empleados de Amazon que apoyan a clientes de todo el mundo

Bri Tye estaba buscando un trabajo temporal cuando se unió a Amazon. Hoy, luego de haber ascendido en su puesto poco a poco, es gerente general en Texas. Lee más aquí sobre las personas detrás de escena que están ayudando a los clientes a obtener los productos que necesitan.

Amazon dona dispositivos en todo el mundo

Las donaciones al Weill Cornell Medical Center, Memorial Sloan Kettering, Rhode Island Medical Society, Caritas, Arbeiterwohlfahrt y Hephata Diakonie son las más recientes en nuestro compromiso de $5 millones de dólares para formar equipo con hospitales, escuelas y organizaciones comunitarias. Estamos suministrando dispositivos Amazon (Kindle, tablets Fire, Echo, Fire TV y más) a los necesitados en medio del COVID-19. Estos dispositivos ayudan a conectar a los adultos mayores en hogares de ancianos, a los pacientes en hospitales y a sus familias. Más detalles aquí.

Ayuda en las ciudades centrales de Amazon

La actual crisis del COVID-19 ha impactado a comunidades en todos los Estados Unidos, incluyendo las ciudades que albergan nuestras dos sedes corporativas: la región de Seattle y Arlington, Virginia. Aquí encontrarás información sobre las formas en que Amazon apoya a las empresas locales, escuelas y organizaciones durante la pandemia.

23 de abril

Amazon otorga $2.5 millones a la Universidad de Columbia para estudio del COVID-19

Amazon ha hecho una subvención de $2.5 millones de dólares para financiar investigaciones en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Columbia, sobre si el plasma sanguíneo de los sobrevivientes de COVID-19 puede prevenir y tratar infecciones por COVID-19. El estudio es un primer paso crítico para entender si el plasma donado por sobrevivientes de COVID-19 puede proporcionar una atención preventiva eficaz a los trabajadores sanitarios de primera línea y a aquellos con alto riesgo de resultados deficientes de la enfermedad. El Dr. W. Ian Lipkin, director del Centro de Infección e Inmunidad de Columbia, dirige el estudio en colaboración con colegas. Lee más aquí.

AWS impulsa nueva plataforma para evaluar las tendencias de distanciamiento social

Basado en Amazon Web Services, el Maryland Transportation Institute de la Universidad de Maryland ha construido una plataforma de análisis interactivo para ayudar a los funcionarios públicos a comprender cómo el comportamiento de distanciamiento social afecta la propagación del COVID-19, la movilidad y las economías locales. La plataforma se ejecuta íntegramente en AWS y donamos créditos de servicio de AWS y soporte técnico al proyecto. Más información.

Evento de Amazon Live para beneficiar a Feeding America

Kellogg’s y Amazon Live transmitirán “At Home Cooking”, un evento de cocina en directo para apoyar Feeding America, hoy (jueves 23 de abril) de 10 a.m. a 8 p.m. ET. Catorce chefs, entre ellos Padma Lakshmi, Emeril Lagasse y Rocco DiSpirito, transmitirán en directo desde sus hogares, cocinarán comidas con ingredientes comúnmente encontrados en la despensa y responderán a las preguntas de los espectadores. Amazon Live y Kellogg’s están donando directamente a Feeding America en conjunto con el evento. La transmisión está disponible para cualquier persona en los Estados Unidos a través de la aplicación Amazon Shopping en dispositivos Fire TV compatibles, y al visitar amazon.com/live.

22 de abril

Amazon Web Services impulsa el Draft de la NFL para el 2020

El Draft de la NFL para el 2020 se ha vuelto completamente remoto a raíz del COVID-19, y Amazon Web Services (AWS) es uno de los socios tecnológicos que ayudan con el éxito del evento. Con las redes, escalabilidad, seguridad y capacidades informáticas de AWS, nos aseguramos de que todo el mundo que esté viendo, desde un posible jugador hasta un fan en casa, tenga una experiencia sin problemas a lo largo del sorteo de 3 días. Lee más sobre cómo AWS colabora con la NFL.

Amazon entregará 6 millones de comidas a poblaciones vulnerables y desatendidas

Amazon está apoyando a los bancos de alimentos de Estados Unidos para donar servicios de entrega de alimentos no perecederos y envasados para servir 6 millones de comidas hasta finales de junio. Utilizando nuestra red de conductores de Amazon Flex, Amazon ya ha entregado 427,000 libras de alimentos, lo que representa 336,000 comidas, en Los Ángeles, Miami, Nashville, Orlando, San Francisco, Seattle y Washington, D.C. Nos comprometemos a expandirnos a 25 ciudades estadounidenses y ubicaciones internacionales para ayudar a los afectados desproporcionadamente por COVID-19. Lee la historia completa aquí.

Amazon Music y Jack Johnson apoyan los esfuerzos de socorro ante el COVID-19 en Hawái

Para conmemorar el 50º aniversario del Día de la Tierra, y en apoyo de los esfuerzos de socorro ante el COVID-19, Amazon Music se está asociando con el artista multi-platino y ambientalista Jack Johnson para presentar el Kokua Festival 2020—Live from Home. En streaming el sábado 25 de abril, el Kokua Festival contará con actuaciones musicales y clases de cocina de algunos de los mejores chefs del estado. Las donaciones del festival apoyarán la educación ambiental en escuelas y programas que promuevan la seguridad alimentaria y los sistemas alimentarios locales sostenibles en Hawái. Los fans pueden prepararse para el festival con la lista de reproducción Kokua 2020 Playlist, y ver el programa el sábado a través del canal Twitch de Amazon Music.

21 de abril

Nuevas opciones de entretenimiento con Amazon Devices

Además de los recursos de Amazon Devices para mantenerte conectado e informado, aquí tienes tres nuevas opciones de entretenimiento.



Haz streaming de “Mondays with Michelle Obama” desde la aplicación YouTube en tu Fire TV todos los lunes hasta el 11 de mayo.

Sesame Street y Headspace lanzaron una nueva serie de meditación para niños. Las familias con niños pueden ver Cookie Monster y Elmo en la aplicación de YouTube en Fire TV.

Amazon Live también se está asociando con Kellogg's para organizar At Home Cooking, un evento de cocina en directo para apoyar Feeding America, el jueves 23 de abril de 10 a.m. a 8 p.m. ET. La transmisión está disponible para cualquier persona en los Estados Unidos a través de la aplicación Amazon Shopping en dispositivos Fire TV compatibles, y al visitar amazon.com/live en tablets Fire, computadoras y dispositivos móviles.

Amazon se une a una coalición para apoyar a las pequeñas empresas con contenido y recursos educativos

Como parte de la nueva coalición Stand for Small, Amazon está proporcionando recursos a las pequeñas empresas que se ven impactadas por el COVID-19. Esto incluye el uso gratuito de aplicaciones empresariales como Amazon Chime, Amazon WorkDocs y Amazon WorkSpaces, como también el uso gratis de Amazon Web Services por 12 meses utilizando AWS Free Tier. Estas herramientas ayudarán a las pequeñas empresas a utilizar la nube, comunicarse y colaborar. Amazon también ofrece acceso complementario a herramientas educativas y de formación de su Amazon Small Business Academy para ayudar a los emprendedores a aprender a construir su negocio en línea. Más información sobre los recursos para pequeñas empresas de Amazon aquí.

Cómo protegemos a los clientes del aumento de precios

Trabajamos las 24 horas del día para proporcionar los productos y servicios que la gente necesita. Esto incluye tomar una serie de pasos importantes para mantener los precios justos y proteger a nuestros clientes de la práctica poco ética y, en algunos casos, ilegal, del aumento desmedido de precios. Lee el artículo de opinión del vicepresidente de Política Pública Brian Huseman en The Tennessean.

Los beneficiarios de SNAP en Florida ahora pueden usar los beneficios para pedidos de alimentos en Amazon

En colaboración con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Amazon ha ampliado su participación en el programa piloto de compras en línea del Programa de Asistencia Alimentaria de Florida (SNAP). El piloto permite a los clientes utilizar los beneficios de SNAP para compras de alimentos en línea y ya está disponible en Alabama, Iowa, Nebraska, Nueva York, Oregón y Washington. Estamos comprometidos a que los alimentos sean accesibles a través de las compras en línea y esperamos agregar más estados pronto. Lee sobre el programa.

20 de abril

Amazon dona 10,000 tablets Fire 7 a estudiantes de California

Amazon se unió a una coalición de empresas respondiendo a una llamada del gobernador de California, Gavin Newsom, para ayudar a los jóvenes más vulnerables del estado. Amazon está donando 10,000 tablets Fire 7 a la fundación Californians Dedicated to Education, una organización sin fines de lucro que apoya el sistema de educación pública del estado, para ayudar a los estudiantes de secundaria con el aprendizaje a distancia.

La historia detrás de los arcoíris en las ventanas alrededor del mundo

En medio de la pandemia del COVID-19, los niños están mostrando arcoíris en sus ventanas y agradeciendo a los trabajadores esenciales que continúan haciendo su trabajo, permitiendo que muchas personas se queden en casa. Mira aquí imágenes y videos de Amazon que apoyan el movimiento del arcoíris.

Cómo un profesor utiliza cursos gratis de robótica de Amazon Future Engineer

Con las escuelas cerradas, las cocinas y las salas de estar son ahora aulas en hogares de todo el país. Wyman Khuu es uno de los miles de maestros decididos a que la situación no afecte a sus estudiantes. “No quiero que exista la brecha del coronavirus”, dijo Khuu. “Mi prioridad es hacer que el aprendizaje a distancia se sienta como en la escuela para que puedan aprender las cosas que necesitan aprender y continúen recibiendo la educación que merecen.” Lee la historia completa aquí.

19 de abril

Alexa responde a tus preguntas sobre COVID-19

Alexa ahora puede responder a decenas de miles de preguntas relacionadas con COVID-19 en países de todo el mundo, y estamos trabajando para proporcionar información precisa y oportuna del gobierno y fuentes oficiales de noticias a nivel mundial. Lee más información aquí sobre cómo utilizar Alexa y los dispositivos Amazon para mantenerte informado, conectado y entretenido.

18 de abril

AWS acelera la investigación de COVID-19 para el Jameel Institute Imperial College London

Expertos del Imperial College de Londres y su instituto Abdul Latif Jameel Institute for Disease and Emergency Analytics están aprovechando Amazon Web Services (AWS) para proporcionar a las agencias de salud pública y a los gobiernos datos en tiempo real y modelos para informar las respuestas ante el COVID-19. Con la ayuda de AWS, los investigadores pueden revisar rápidamente los datos de todo el mundo para comprender la transmisión y la gravedad del brote, así como el impacto de los diferentes métodos de intervención. Lee más sobre los esfuerzos de los clientes y socios de AWS.

Consejos para trabajar desde casa de un administrador con el programa de servicio al cliente virtual de Amazon

Michelle Overturf es una esposa militar con una carrera en casa. “Tu trabajo y tu vida en casa empiezan a mezclarse”, dijo. “Así que debes encontrar maneras de mantenerlos separados.” Overturf comparte aquí consejos para mantener la armonía entre el trabajo y la vida personal durante la pandemia del COVID-19.

17 de abril

Amazon y Fred Hutchinson lanzan estudio voluntario llamado Covidwatch

Amazon está colaborando con Fred Hutchinson Cancer Research Center en un nuevo estudio voluntario anunciado hoy llamado Covidwatch. El estudio investigará las tasas de infección, los tiempos de transmisión y las posibles reinfecciones, a la vez que proporcionará análisis de datos a la comunidad científica en general. Amazon está proporcionando financiamiento y servicios de alojamiento web de expertos técnicos de AWS, y está trabajando en estrecha colaboración con el equipo de investigación de Vacunas y Enfermedades Infecciosas de Fred Hutch, que está liderando el estudio. Lee más.

Amazon dona mascarillas a los servicios de salud pública en Europa

Durante la semana pasada, hemos distribuido millones de máscaras a todos los asociados de Amazon, socios de servicios de entrega, participantes de Amazon Flex y empleados de temporada, y solicitamos a todos que las utilicen. Como resultado, ahora estamos desplegando nuestros equipos logísticos para entregar 700,000 mascarillas a los servicios de salud pública y otros trabajadores esenciales en ocho países de Europa. Distribuiremos 100,000 mascarillas en el Reino Unido, Alemania, Italia, España, Francia y Polonia, así como 50,000 mascarillas en Eslovaquia y la República Checa. Las máscaras N-95 que recibamos continúan siendo donadas a los trabajadores del sector de la salud en primera línea, o las ponemos a disposición a través de Amazon Business al costo para las organizaciones sanitarias y gubernamentales. Lee más.

Haz streaming de canciones del cirujano cantante "Singing Surgeon" en Amazon Music

El residente de cirugía ortopédica, Dr. Elvis Francois, siempre ha amado la música y se conecta con los pacientes a través de canciones. Ahora, ha lanzado “Music Is Medicine”, grabado con el pianista y compañero residente, el Dr. William Robinson, para beneficiar al Fondo de Filantropía de Respuesta ante el COVID-19 del Centro de Desastres. Las canciones están disponibles en servicios de streaming, incluyendo Amazon Music. El Dr. Francois está lanzando esta música para ofrecer consuelo a aquellos que buscan alivio en estos tiempos difíciles, y está recaudando dinero para ayudar a sus colegas en el campo de la medicina.

16 de abril

Su trabajo ayuda a millones de personas a quedarse en casa

Las personas que trabajan en la red de operaciones de Amazon se aseguran de que los clientes puedan obtener lo que necesitan, ya que la pandemia hace quedarse en casa una cuestión de salud personal y pública. Conoce a algunos de los Amazonians que están ayudando durante estos tiempos difíciles. Katie Smith se unió a Amazon en marzo después de haber sido despedida de su trabajo en la industria alimentaria. Ahora ayuda a administrar el inventario cuando llega al centro de distribución de Robbinsville, Nueva Jersey. Dijo que está tranquila por los procedimientos de seguridad en Amazon. “Cuando entras, te toman la temperatura. Y nos están repartiendo mascarillas en la puerta principal.”

AWS ayuda a las instituciones educativas a realizar una transición rápida al aprendizaje remoto

Amazon Web Services (AWS) y los miembros de su red de socios apoyan la transición de escuelas de todo el mundo al aprendizaje en línea en medio del COVID-19. Los socios de AWS, como Blackboard, Canvas by Infrastructure, entre otros, proporcionan una variedad de recursos de tecnología educativa (EdTech), y los arquitectos y expertos de soluciones de AWS están disponibles virtualmente para ayudar a establecer entornos de aprendizaje remotos, consultar los mejores recursos virtuales para las necesidades únicas de cada escuela, y proporcionar orientación técnica. AWS también está trabajando con empresas de EdTech para proporcionar infraestructura a los ministerios de educación, colegios y escuelas de Italia, India, Egipto, Brasil y otros lugares, a fin de implementar rápidamente plataformas de aprendizaje remoto. Lee más sobre los esfuerzos de los clientes y socios de AWS.

Un gerente general de Amazon comparte sus ideas sobre “hacer algo mucho más grande que uno mismo”

"It’s this feeling of doing something so much greater than oneself." A GM in one of our fulfillment centers talks about what it’s like being a veteran and serving his community during COVID-19. pic.twitter.com/SUyTo2cnCy — Amazon News (@amazonnews) April 16, 2020

Amazon publica una carta anual a los accionistas de parte de Jeff Bezos, fundador y CEO

Lee la carta aquí.

15 de abril

Amazon anima a los residentes de Estados Unidos a participar en un breve estudio para ayudar a las organizaciones de salud pública

El Grupo de Investigación Delphi de la Universidad Carnegie Mellon está llevando a cabo una breve encuesta para recopilar datos sobre residentes estadounidenses que están experimentando síntomas similares al COVID-19. Estos datos ayudarán al Grupo Delphi a pronosticar las hospitalizaciones de COVID-19 por venir, y ayudarán a guiar la respuesta de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y las organizaciones locales de salud pública. Amazon está alentando a los estadounidenses interesados en participar a completar una breve encuesta de dos minutos sobre sus síntomas. La participación es totalmente voluntaria y Amazon no recopilará ni compartirá ninguna información. Toma la encuesta.

Amazon continúa apoyando a comunidades de todo el mundo por medio de donaciones de dispositivos

Amazon está donando $5 millones en dispositivos para apoyar a las comunidades durante la pandemia de COVID-19. Entre los nuevos esfuerzos se incluyen:



El Seattle Children's Hospital recibió dispositivos Kindle Kids Edition y tablets Fire HD 8 para ayudar a los pacientes aislados y a sus familias a mantenerse conectados y entretenidos durante el tratamiento.

Albero Della Vita—una organización sin fines de lucro con sede en Italia que fomenta el desarrollo de los niños, sus familias y sus comunidades— recibió tablets Fire HD 8 para que las familias necesitadas puedan entretenerse y comunicarse con sus seres queridos mientras están en aislamiento.

The Seattle Storm, un equipo de baloncesto profesional con sede en Seattle, recibió dispositivos Echo Dot para regalar a los aficionados que participan en la serie de ejercicios diarios de Seattle Storm

AWS ayuda a optimizar las respuestas de ayuda de voluntarios y de la comunidad

Amazon Web Services ayudó a Crisis Cleanup, una plataforma de software, a lanzar nuevos sitios web para optimizar las respuestas de voluntarios y de ayuda comunitaria ante el COVID-19. Los sitios web permiten a los grupos de ayuda llevar a cabo controles de bienestar de adultos mayores o de personas con un sistema inmune comprometido, y coordinar las entregas de alimentos, medicamentos y artículos para mascotas a las personas necesitadas. Más información aquí.

14 de abril

Sarah Rhoads, Vicepresidenta de Amazon Global Air: Continuaremos enfrentándonos al desafío de COVID-19

COVID-19 is our biggest challenge yet. From flying masks around the world to rolling out daily temp checks, we’ll continue rising to the challenge of keeping our team safe. https://t.co/NINuhSHF7D pic.twitter.com/OvLBWw3bGc — Amazon News (@amazonnews) April 14, 2020

Amazon apoya el programa de ayuda para el alquiler del área de Seattle

Amazon ha proporcionado $50,000 dólares para apoyar la expansión del programa Home Base, que originalmente fue diseñado para combatir la falta de hogares mediante la prevención de desalojos, y ahora proporcionará ayuda para el alquiler a los hogares del condado de King, cuyos ingresos se han visto afectados por el COVID-19. United Way del condado de King, City of Seattle, The Seattle Foundation y otros han recaudado $5 millones de dólares para el fondo para ayudar a unas 2,000 familias. La donación de Amazon ayudó a alcanzar este objetivo. Lee más sobre el programa Home Base.

Los clientes y socios de AWS buscan soluciones durante la crisis del COVID-19

Los clientes y socios de Amazon Web Services (AWS) de todo el mundo están ayudando en la lucha contra el COVID-19. Sus esfuerzos incluyen acelerar la investigación, recopilar datos de COVID-19, ampliar las soluciones de telesalud, apoyar la rápida expansión del aprendizaje en línea para mantener a los estudiantes involucrados en sus estudios, y mucho más. Lee la historia completa aquí.

Cuando adaptar tu carga de trabajo es cuestión de salvar vidas

En marzo, un grupo de profesionales voluntarios contactó a Werner Vogels, CTO de Amazon, para apoyar una herramienta de planificación de escenarios que modeló el impacto potencial del COVID-19. El grupo liderado por el ex científico jefe de datos de la Casa Blanca, DJ Patil, necesitaba escalar su modelo para que los gobernadores de los Estados Unidos pudieran comprender el volumen de exposición, infección y hospitalización para informar a los planes de respuesta. En estrecha colaboración con AWS y Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, el grupo trasladó el modelo a la nube, lo que les permitió ejecutar varios escenarios de forma simultánea y generar un informe completo en cuestión de horas, en lugar de una semana. Lee la historia completa aquí.

Prime Video agrega una selección de contenido gratis de HBO, CBSN, MLB y la NBA

Prime Video está ayudando a los clientes a mantenerse entretenidos mientras están en casa con una serie de nuevas ofertas de contenido gratuito disponibles esta semana, incluyendo:

Más de 30 programas de TV y películas de HBO incluyendo Big Little Lies, McMillion$, Ballers, Silicon Valley, Sucession y más. Estos programas están disponibles ahora, de forma gratuita, para los clientes de Amazon en los Estados Unidos. Para acceder a este contenido gratis desde HBO, los clientes solo tienen que iniciar sesión en su cuenta de Amazon, sin necesidad de una membresía Prime.

CBSN, un canal de noticias las 24 horas de CBS News, está disponible de forma gratuita en Prime Video en Estados Unidos. Cualquier persona con una cuenta de Amazon ahora puede acceder a la cobertura de noticias 24/7 de CBS News a través de Prime Video. Al igual que HBO, para acceder a CBSN en Prime Video, los clientes solo tienen que iniciar sesión en su cuenta de Amazon, sin necesidad de una membresía Prime.

Los 30 mejores partidos de la MLB de 2019, así como casi 80 clásicos de la NBA Hardwood Classics, ahora están disponibles para los miembros Prime en los Estados Unidos que quieran disfrutar de los deportes mientras los partidos están suspendidos.

Un técnico de soporte de TI de Amazon para Amazon Air Cargo comparte su experiencia en un artículo de opinión

Como empleado de Amazon durante los últimos cuatro años, Jeff Quinton escribe: “Creo firmemente que Amazon está trabajando para ofrecer oportunidades de empleo seguras y desempeña un papel de líder al ayudar a las comunidades de todo el país durante este difícil momento. El equipo con el que trabajo es como una familia para mí y cuando ocurren cosas dentro y fuera del lugar de trabajo, la administración nos hace saber que importamos y que se preocupan por nosotros.” Lee su historia completa aquí.

Amazon ayuda a estudiantes de Seattle a obtener recursos y artículos esenciales

Amazon ha otorgado un subsidio de 150,000 dólares al fondo Right Now Needs de la Alianza para la Educación para apoyar a estudiantes y familias de las escuelas públicas de Seattle que sufren dificultades durante la pandemia COVID-19. La donación incluye fondos y créditos flexibles para comprar en línea comestibles, productos de salud y artículos de cuidado personal seleccionados vendidos en Amazon, que se entregarán directamente a domicilio. Amazon creó el Right Now Needs Fund en octubre del 2018, con una subvención inicial de 2 millones de dólares, para apoyar a 104 escuelas públicas de Seattle. El fondo proporciona al personal y a los miembros de la comunidad recursos para abordar las necesidades urgentes y básicas de sus estudiantes. Obtenga más información sobre el fondo Right Now Needs aquí.

13 de abril

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence reconoce la creación de empleos de Amazon mientras “todos enfrentamos esta pandemia juntos”

In addition to the 100,000 workers already hired, @Amazon is adding another 75,000 & increasing hourly pay. Thank you, @Amazon for working every day to meet the needs of the American people as we face this pandemic together.https://t.co/nDmoy02E6u — Mike Pence (@Mike_Pence) April 13, 2020

Amazon creará 75,000 puestos de trabajo adicionales; ha traído más de 100,000 nuevos asociados en las últimas cuatro semanas

El 16 de marzo anunciamos que Amazon invertiría más de 350 millones de dólares en todo el mundo para aumentar el salario de nuestros equipos durante la pandemia del Coronavirus y contrataría a 100,000 personas adicionales en empleos a tiempo completo y a medio tiempo en toda nuestra red de operaciones para mantener el empleo de tantas personas como sea posible durante esta crisis. Hoy estamos orgullosos de anunciar que nuestra promesa original de 100,000 puestos de trabajo se ha cumplido y que esos nuevos empleados están trabajando en instalaciones de todo el país ayudando a servir a los clientes. Continuamos observando un aumento de la demanda a medida que nuestros equipos apoyan a sus comunidades, y vamos a seguir contratando, creando 75,000 puestos de trabajo adicionales para ayudar a atender a los consumidores durante este tiempo sin precedentes. Los candidatos interesados pueden enviar su solicitud a www.amazon.com/jobsnow. Sabemos que muchas personas se han visto afectadas económicamente a medida que los empleos en áreas como la hotelería, los restaurantes y los viajes se pierden o han disminuido mucho como parte de esta crisis y damos la bienvenida a cualquier persona sin trabajo a unirse a nosotros en Amazon hasta que las cosas vuelvan a la normalidad y su empleador anterior sea capaz de restablecer sus trabajos. También seguimos invirtiendo en aumentos salariales y anteriormente se esperaban gastar $350 millones para aumentar los salarios durante este tiempo sin precedentes, ahora esperamos que superen los $500 millones. Continuaremos invirtiendo en seguridad, salarios y beneficios para nuestros equipos que están desempeñando un papel invaluable en la tarea de llevar artículos a comunidades de todo el mundo, y puedes leer más sobre nuestros esfuerzos en materia de seguridad.

Cómo Amazon está impulsando los diagnósticos de COVID-19 del futuro

Teresa Carlson, vicepresidenta de Amazon Web Services (AWS), habló en profundidad con Forbes sobre la Iniciativa de Desarrollo de Diagnósticos de AWS, un programa para apoyar a los clientes que trabajan en soluciones de diagnóstico mejores y más precisas. El artículo destaca a varios clientes de AWS que participan en la iniciativa, incluyendo a la nueva investigación de la Universidad de British Columbia y el Hospital General de Vancouver sobre el uso de tomografías computarizadas para determinar si los pacientes tienen COVID-19. Lea la historia completa.

Amazon apoya a estudiantes de informática con donaciones de laptops y recursos gratuitos en línea

Amazon Future Engineer está ayudando a los estudiantes de informática de colegios que lo necesiten a prepararse para los exámenes de colocación avanzada (AP) a través de donaciones de laptops y nuevos recursos en línea gratuitos. Con las escuelas cerradas, los estudiantes tienen que estudiar y tomar exámenes de AP desde casa, mismos que pueden proporcionar un crédito universitario. Para ayudar a los estudiantes a superar esta difícil situación, Amazon Future Engineer donará 4,000 laptops y ofrecerá nuevos recursos informáticos en línea de forma gratuita, incluyendo la preparación para exámenes. Amazon Future Engineer es un programa que inspira y apoya a estudiantes desde la infancia hasta la carrera universitaria en comunidades desatendidas y poco representadas para dedicarse a la informática. Más información.

Amazon Music colabora con H.E.R. para recaudar donaciones para el fondo de ayuda MusiCares COVID-19

Amazon Music hará una donación al Fondo de Ayuda MusiCares COVID-19 por cada visualización de H.E.R., Girls With Guitars , la serie ganadora de dos Grammy Awards de Instagram Live Series de (8 p.m. hora del Este) hasta un total de 30,000 dólares.

12 de abril

Nuevas formas de llevar alimentos a los clientes durante la crisis del COVID-19

Amazon y Whole Foods Market continúan dando prioridad a la salud y seguridad de los clientes y empleados, al tiempo que trabajan para satisfacer la demanda sin precedentes de entrega de alimentos. Hemos ampliado los servicios, lanzado nuevas funciones y abierto tiendas con el fin de atender el drástico aumento de la demanda de los consumidores. Leer más.

AWS y Salesforce ayudan a mantener a los agentes de servicio seguros y conectados con los clientes

Salesforce y Amazon Web Services (AWS) se han asociado para ayudar a las organizaciones a crear centros de contacto virtuales a la luz de la pandemia del COVID-19. La opción virtual mantiene a los agentes de servicio seguros al tiempo que les permite permanecer conectados con los clientes. Específicamente, Amazon y Salesforce ofrecen créditos a los clientes de Salesforce Care para Amazon Connect, el servicio de centro de contacto basado en la nube de AWS. Más información aquí.

11 de abril

AWS impulsa la plataforma de telemedicina para aumentar la atención a pacientes durante el COVID-19

MyClinic365 está donando su plataforma de telemedicina, impulsada por Amazon Web Services (AWS), a médicos y profesionales sanitarios aliados en Irlanda durante la crisis de COVID-19. La plataforma ofrece servicios como mensajería segura, programación de chatbots, solicitudes automatizadas de recetas y consultas por video, disminuyendo las tareas administrativas para los profesionales de la salud para que puedan proporcionar atención más rápida a los pacientes.

Un director de tecnología de la información de Amazon comparte consejos sobre trabajar desde casa

Aunque las oficinas corporativas de Amazon están cerradas en todo el mundo, los nuevos empleados comienzan cada semana. La directora de Tecnología de la Información, Kellie Green, y su equipo, inventaron un nuevo proceso para incorporar a los empleados de forma remota y comparte algunas de las lecciones que han aprendido sobre trabajar desde casa en estas últimas semanas. Lee más sobre los puntos de vista de Green.

10 de abril

Amazon entrega suministros a UW Medical Center y al Hospital Infantil de Seattle

Como parte de nuestro esfuerzo por apoyar a las comunidades locales durante este difícil momento, Amazon entregó hisopos para su uso en kits de prueba de COVID-19 al Centro Médico de la Universidad de Washington y al Hospital Infantil de Seattle. Los hisopos formaban parte de un envío de suministros médicos que encargamos para ayudar a las organizaciones que luchan contra la pandemia, y seguiremos aprovechando nuestra red de operaciones para entregar materiales críticos a quienes más lo necesitan.

Amazon dona 5 millones de dólares en dispositivos a nivel mundial

Amazon se está asociando con hospitales, escuelas y organizaciones comunitarias de todo el mundo para suministrar 5 millones de dólares en dispositivos Amazon (Kindle, tablets Fire, Echo, Fire TV y más) a los afectados por COVID-19. Las donaciones de dispositivos ayudarán a una variedad de personas que necesitan apoyo, incluyendo los trabajadores sanitarios en el frente que necesitan comunicarse de forma segura y remota con los pacientes, así como los niños que necesitan recursos de aprendizaje mientras las escuelas y las bibliotecas están cerradas. Lea más sobre nuestras donaciones de dispositivos en curso aquí. Más información.

Amazon dará la bienvenida a una clase virtual de pasantes para el verano 2020

Los pasantes de Amazon desempeñan un papel importante en la construcción del futuro para nuestros clientes, y este verano, Amazon dará la bienvenida a más de 8,000 pasantes en todo el mundo, la generación más grande de la empresa hasta la fecha, ofreciéndoles una experiencia totalmente virtual. Junto con el plan de estudios virtual, el programa incluirá tutoría con Amazonians, debates en grupos moderados, oportunidades para conectarse con otros pasantes, charlas semanales con líderes senior y una variedad de eventos de networking. Herramientas como Amazon Chime ayudarán a los estudiantes a conectarse con compañeros, mentores, gerentes y otros pasantes. Amazon Future Engineer también dará la bienvenida a su clase de casi 100 internos, de manera virtual. Estos representan a nuestros primeros becarios del programa Amazon Future Engineer y cada uno de ellos recibe 40,000 dólares de Amazon a lo largo de los cuatro años de su experiencia universitaria para obtener un título en ciencias de la computación.

9 de abril

Amazon Spheres se ilumina de azul para apoyar a los trabajadores en el frente de la pandemia

Iluminamos Amazon Spheres con luz azul en un espectáculo de apoyo para los que están en primera línea de la crisis del COVID-19. Como parte de la campaña #MakeItBlue, edificios y puntos de referencia en los Estados Unidos se están iluminando para llamar la atención sobre aquellos que proporcionan servicios esenciales para sus comunidades.

Amazon apoya una iniciativa de emergencia de 10 millones de dólares para artistas y escritores

Amazon Literary Partnership se ha unido a una coalición de creadores nacionales de subvenciones a las artes para crear una iniciativa de 10 millones de dólares para artistas y escritores estadounidenses. Artist Relief apoyará a aquellos que luchan financieramente durante el brote a través de subsidios y servirá como un recurso informativo continuo. También lanzará en conjunto una encuesta para identificar y abordar mejor las necesidades de los artistas durante este difícil momento. Más información.

Escalando pruebas para Coronavirus

Como hemos anunciado anteriormente en este blog, Amazon se está enfocando en proteger la salud y la seguridad de nuestros empleados y, al mismo tiempo, seguir sirviendo a las personas que necesitan nuestros servicios más que nunca. Nuestros trabajadores son héroes que ayudan a las personas a conseguir los productos que necesitan entregados en sus puertas, productos que de otra manera no podrían obtener mientras mantienen el distanciamiento social. Lee los detalles.

AWS pone a disposición del público información crítica de COVID-19

Amazon Web Services (AWS) ha creado una fuente pública de información crítica del COVID-19 para facilitar la investigación en curso. La recopilación, que reúne conjuntos de datos de múltiples fuentes, ayudará a los trabajadores sanitarios, investigadores médicos, científicos y funcionarios de salud pública que trabajan para comprender y combatir el nuevo coronavirus y el COVID-19. Los datos compilados incluyen información de la Universidad Johns Hopkins, The New York Times, Definitive Healthcare y el Allen Institute for AI. AWS agregará los datos más actualizados a esta colección a medida que otras fuentes confiables pongan su información a disposición. Más información aquí.

8 de abril

Jeff Bezos, fundador y CEO de Amazon, visita un centro de distribución y una tienda Whole Foods Market para agradecer a los empleados

Today's visits by our founder and CEO @JeffBezos to say thank you to Amazon fulfillment center and Whole Foods employees. We're all incredibly proud of the thousands of our colleagues working on the front lines to get critical goods to people everywhere during this crisis. pic.twitter.com/dygb345wDM — Amazon News (@amazonnews) April 9, 2020

Se han entregado mascarillas en toda la red de operaciones de Amazon

Los millones de cubrebocas que pedimos hace semanas se han distribuido a lo largo de nuestra red. Están disponibles para todos los asociados de Amazon, socios de servicios de entrega, participantes de Amazon Flex, empleados temporales y trabajadores de las tiendas Whole Foods Market, y estamos alentando a todos a tomarlas y usarlas.

Apoyando al personal del hospital y a los pacientes a través de donaciones de dispositivos

Amazon Devices está ayudando a las organizaciones sanitarias en el frente ante la pandemia a través de donaciones de dispositivos. Aquí hay algunos ejemplos:



Northwell Health, uno de los sistemas de salud líderes y sin fines de lucro en Nueva York, recibió dispositivos Echo Show para ayudar al personal a comunicarse con los pacientes en aislamiento, reduciendo la necesidad de que ellos ingresen a las salas de hospitalizados y conservando equipo de protección personal.

Los hospitales de la Universidad de California, San Francisco recibieron tablets Fire HD 8 para ayudar a los profesionales médicos a comunicarse con los pacientes de forma remota, y los hospitalizados también pueden usar las tablets para comunicarse con familiares y amigos mientras estén en aislamiento.

La fundación Mark Wahlberg Youth Foundation recibió tablets Fire 7 y Fire 7 Kids Edition para que los pacientes aislados y sus familias las utilicen en el Hospital Beaumont, campus Royal Oak en Michigan.

Resaltando la labor de un gerente en un centro de distribución

MSNBC contó con Richard Hanna, gerente general de un sitio de Amazon en Fall River, Massachusetts, en su segmento héroe del día. El vídeo muestra cómo Hanna y su equipo trabajan cumpliendo los servicios esenciales durante la pandemia. Mire el clip aquí .

Consulta las medidas de seguridad en nuestros centros de distribución

Our latest safety updates: Masks, ✅ Temperature checks, ✅ and more. Amazon operations in action. WATCH: pic.twitter.com/1KEJRWuP2p — Amazon News (@amazonnews) April 8, 2020

Dando a nuestros clientes más tiempo para devolver los artículos

Estamos extendiendo temporalmente las opciones de devolución ante la actual crisis sanitaria mundial. La mayoría de los artículos pedidos a través de Amazon o de socios vendedores en los E.U. y Canadá entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de abril de 2020, pueden ser devueltos hasta el 31 de mayo de 2020. Los productos adquiridos a través de Amazon o de sus socios vendedores en Italia, España, Francia, Turquía y los Países Bajos entre el 15 de febrero de 2020 y el 30 de abril de 2020 pueden ser devueltos hasta el 31 de mayo de 2020. Para más información sobre los pedidos de los clientes y las entregas, haga clic aquí.

7 de abril

"Alexa, ¿cómo hago un cubrebocas casero?"

Seguimos añadiendo nuevas skills y experiencias de Alexa para mantener a las personas informadas. Sólo pregunte "Alexa, ¿cómo hago un cubrebocas?" y escucharála recomendación del Centro de Control de Enfermedades para hacer un cubrebocas casero con un pañuelo, un filtro de café, tijeras y dos ligas. Alexa da instrucciones paso a paso. Además, encuentre aquí más formas de usar Alexa para mantenerse informado y conectado.

La producción teatral de Fleabag en Prime Video ayudará a las organizaciones benéficas de COVID-19

A partir del 10 de abril, los clientes de E.U. y el Reino Unido podrán ver la producción teatral de Fleabag en Amazon Prime Video para ayudar a las entidades benéficas que apoyan a los afectados por COVID-19. Phoebe Waller-Bridge creó y escribió la producción que inspiró la premiada serie de Amazon Studios. Todas las ganancias generadas por la transmisión de esta producción se destinarán a instituciones como The National Emergencies Trust, NHS Charities Together, Acting For Others, y el recién lanzado fondo de apoyo de Fleabag, que otorgará becas a la industria teatral del Reino Unido afectada por la crisis.

Amazon prueba una nueva medida de salud y seguridad para los empleados

Continuamos explorando más medidas preventivas para apoyar la salud y la seguridad de los empleados que están prestando un servicio crítico en nuestras comunidades. Estamos probando la nebulización de desinfectantes, una práctica comúnmente utilizada por hospitales y aerolíneas para complementar las medidas de limpieza que se llevan actualmente. También hemos puesto en marcha un distanciamiento social obligatorio, controles de temperatura y cubrebocas para que todos las usen desde su llegada hasta la salida del turno, ya que seguimos comprometidos a mantener a nuestros equipos sanos y seguros.

AWS apoya el esfuerzo sin fines de lucro para desplegar un millón de trabajadores sanitarios voluntarios

Amazon Web Services (AWS) está apoyando una nueva iniciativa de Volunteer Surge, una asociación sin fines de lucro que se encarga de reclutar, capacitar y desplegar un millón de trabajadores sanitarios voluntarios. Ellos ayudarán a satisfacer las necesidades de atención médica durante la pandemia COVID-19. AWS está proporcionando la plataforma de capacitación virtual a través de sus servicios de computación en la nube. Lea más aquí.

Amazon dona dispositivos y fondos a un asilo de Houston

Amazon Music colaboró con la estrella del hip-hop Megan Thee Stallion para hacer una donación monetaria a un asilo de ancianos en la ciudad natal del artista, Houston, Texas. Amazon Devices también proporcionó a los residentes tablets Fire 7 para ayudarles a mantenerse en contacto con sus familiares.

6 de abril

El 18 de abril Amazon Prime Video y Twitch transmitirán un concierto benéfico

Amazon Prime Video y Twitch, una subsidiaria de Amazon, transmitirán el 18 de abril, One World: Together At Home, un concierto a beneficio de los trabajadores de la salud. Organizado por Global Citizen, un grupo dedicado a poner fin a la pobreza extrema en colaboración la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas, el concierto incluirá actuaciones de Billie Eilish, Elton John y Paul McCartney, entre otros, y tendrá como anfitriones a Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel y Stephen Colbert. Para más información, visite Global Citizen.

Amazon dona 8,200 laptops a las escuelas públicas de Seattle

Amazon está haciendo la donación de 8,200 laptops, un regalo valorado en más de 2 millones de dólares, al distrito escolar más grande de Washington. Esta donación ayudará a garantizar que todos los estudiantes de las Escuelas Públicas de Seattle (SPS) tengan acceso a un dispositivo para que puedan participar en la enseñanza en línea. El distrito priorizará la distribución de laptops a estudiantes de primaria que no tienen acceso a un dispositivo en casa. “El regalo de Amazon llega en un momento crucial para nuestros estudiantes”, dijo la Superintendente de SPS Denise Juneau. Lee la historia completa aquí.

5 de abril

Conseguimos millones de máscaras para nuestros empleados

Las millones de máscaras que Amazon compró hace semanas están llegando, y se están distribuyendo a nuestros equipos lo antes posible. Los vuelos de Amazon Air transportan mascarillas a todo el país para garantizar que todos los sitios de nuestra red de operaciones las tengan a principios de esta semana. Las unidades N-95 que recibamos, las donaremos a los trabajadores del sector de salud o las pondremos a disposición a través de Amazon Business al costo para el sector sanitario y las organizaciones gubernamentales. Para obtener más información, lea lo que el vicepresidente ejecutivo de Operaciones Mundiales Dave Clark escribió en su más reciente artículo sobre cómo protegemos a nuestros empleados.

Conoce a algunos de los 100,000 nuevos empleados de Amazon

El centro de distribución de Amazon en Dallas, Texas, es muy diferente al aula de preescolar donde Darby Griffin ha enseñado durante los últimos tres años. Con la escuela cerrada durante el brote, recientemente comenzó a trabajar en Amazon ayudando a administrar el nuevo inventario. “Fue un momento surreal después de que obtuve mi gafete y entré al edificio”, dijo. “De repente me di cuenta de que estaba comenzando un nuevo capítulo de mi vida. Sólo he trabajado con niños, así que esto fue un gran cambio.” Clic aquí para leer la historia de Darby.

Cómo el contenido gratuito de Amazon hace que el tiempo en casa sea más educativo y agradable

Para ayudar a los padres a mantener a los niños entretenidos e inspirar el aprendizaje, Amazon ha abierto su programación familiar a todos los clientes, sin necesidad de suscripción a Amazon Prime. Clic aquí para ver cómo una familia está encontrando respiro en una amplia variedad de libros, aplicaciones y programas gratuitos.

4 de abril

Amazon amplía el programa piloto de compras en línea de USDA SNAP

Nos comprometemos a que los alimentos sean accesibles a través de las compras en línea, especialmente cuando millones de personas deben quedarse en casa. Como parte de nuestra asociación con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, hemos ampliado el prueba piloto de compras en línea del Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP) a Alabama y Nebraska. El proyecto, que permite a los clientes usar los beneficios de SNAP para compras de alimentos en un ecommerce, ya está disponible en Nueva York, Washington, Oregón e Iowa, y esperamos agregar más estados pronto. Para leer sobre el programa da clic aquí.

“Alexa, dame consejos de limpieza” y nuevas características disponibles para los clientes

Las nuevas características de Alexa incluyen: consejos para limpiar y desinfectar superficies en tu hogar, donaciones por voz a la Fundación de las Naciones Unidas y horario especial de las tiendas. De clic aquí para más detalles . Además, Prime Video y SXSW lanzarán un festival de cine en línea de 10 días a finales de abril que estará disponible en Fire TV, Fire tablet y Echo Show. Más información aquí.

3 de abril

AWS apoya los esfuerzos de la Casa Blanca para aumentar el acceso a los servicios digitales de salud La Oficina de Política de Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca, la Asociación de Tecnología del Consumidor y la Asociación Americana de Telemedicina lanzaron TechHealthDirectory.com, un nuevo sitio web con una creciente lista de recursos digitales de salud, desde monitoreo remoto hasta telemedicina. El sitio web está alojado en la infraestructura de la nube de Amazon Web Services, y estamos orgullosos de ayudar a garantizar que los profesionales de la salud de todo el mundo tengan acceso a este importante recurso durante la pandemia del COVID-19. Más información aquí.

Elle UK destaca Amazon Flex Driver por su servicio esencial durante la pandemia

Poco antes de que a Londres se le diera la orden de quedarse en casa, Hannah Pratt se convirtió en una conductora de Amazon Flex para obtener ingresos adicionales y complementar su negocio personal. Elle UK ha citado a Pratt por su papel crítico en la entrega de alimentos esenciales y artículos de higiene a los clientes que están en casa. Acerca de su trabajo entregando artículos críticos, Pratt dijo: “Cuando ves una señal de autoaislamiento, te recuerda lo real que es. Son esos momentos en los que piensas: “Realmente me necesitas.” Me hace sentir que soy de gran ayuda .” Para leer la historia completa, de clic aquí.

Amazon igualará las donaciones 2 por 1 para Mary’s Place, una organización sin fines de lucro que lucha contra la falta de vivienda en el área de Seattle

Durante la pandemia de COVID-19, las organizaciones sin fines de lucro se vuelven más importantes. En este momento, nuestros socios en Mary's Place, una organización que apoya a mujeres, niños y familias que luchan por salir de la situación de calle en el área de Seattle, están sirviendo más comidas y comprando suministros y equipos médicos adicionales para mantener a las familias y al personal seguros y saludables. Para reforzar el apoyo a Mary’s Place, Amazon igualará todas las donaciones que reciban, hasta 1 millón de dólares, e igualará 2 por 1 las donaciones de 500 dólares o más desde ahora hasta el 6 de mayo. Haga clic aquí para donar a Mary’s Place junto a la donación de Amazon, y lea más aquí sobre la relación continua de Amazon con Mary’s Place. Al igual que Mary’s Place, a muchas organizaciones sin fines de lucro se les interrumpieron o retrasaron sus esfuerzos de recaudación de fondos en esta primavera. Apoyaremos a docenas de socios con cientos de miles de dólares en donaciones durante este periodo, para que puedan continuar haciendo su labor crucial.

Amazon contribuye a un nuevo fondo de música country que apoya a músicos que enfrentan dificultades financieras

Amazon Music está contribuyendo al Fondo de Respuesta COVID-19, Lifting Lives, de la Academia de Música Country (ACM por sus siglas en inglés), apoyando a artistas y profesionales de la industria de la música que sufren financieramente debido a la pandemia. Con presentaciones canceladas y lugares cerrados, muchos de ellos se enfrentan a futuros inciertos. Los detalles sobre el fondo se anunciarán durante una emisión especial de ACM el domingo 5 de abril por la noche en CBS, con un evento previo al espectáculo en el canal Twitch de Amazon Music.

Amazon dona 21 millones de euros a organizaciones de ayuda en todo Europa

En Europa, Amazon se ha comprometido con 21 millones de euros (casi 23 millones de dólares) para apoyar a los más afectados por la pandemia de COVID-19. Las organizaciones de la Cruz Roja en el Reino Unido, Alemania, Francia y España, así como el Departamento de Protección Civil en Italia, recibirán donaciones por un total de 12.5 millones de euros. Cada uno de estos países también recibirá 1 millón de euros para donar a organizaciones locales sin fines de lucro en comunidades donde los empleados de Amazon viven y trabajan. Organizaciones sin fines de lucro en Polonia, Turquía, Países Bajos, Eslovaquia, República Checa y Austria también recibirán donaciones por un total de 3.5 millones de euros. Estas donaciones se suman al trabajo existente que Amazon y sus empleados han estado haciendo en toda Europa. Leer más aquí.

2 de abril

Donación de 100 millones de dólares del CEO y fundador de Amazon a Feeding America

Para apoyar a quienes dependen de los bancos de alimentos en Estados Unidos, Jeff Bezos hizo hoy una donación de 100 millones de dólares a Feeding America, la organización sin fines de lucro más grande en Estados Unidos enfocada en seguridad alimentaria. Feeding America distribuirá los fondos a su red nacional de bancos de alimentos y despensas de alimentos, ayudando a los más necesitados.

Actualización de la Red de Operaciones de Amazon

Hasta la fecha, hemos hecho más de 150 cambios significativos en los procesos para asegurar la salud y la seguridad de nuestros equipos en Amazon. Lea más detalles en este mensaje de Dave Clark, Vicepresidente Senior de Operaciones Mundiales de Amazon.

Apoyando las clases virtuales de los profesores, con recursos sin costo

Amazon Web Services (AWS) Educate está movilizando su red de educadores que tienen experiencia en la enseñanza en línea. A partir del 6 de abril, los webinars sobre una variedad de temas de aprendizaje a distancia estarán disponibles sin costo. Lea la historia completa aquí.

1 de abril

Amazon dona dispositivos Kindle Kids Edition a la escuela de Seattle

Amazon está donando dispositivos a comunidades afectadas por COVID-19. Esta semana, Amazon proporcionó a los alumnos de séptimo grado de la escuela Rainier Prep en Seattle, equipos Kindle Kids para que tengan acceso a libros mientras las escuelas y las bibliotecas permanecen cerradas. Rainer Prep es una de las primeras escuelas autónomas de Washington comprometida con la preparación universitaria para estudiantes de color e inmigrantes.

Información actualizada sobre el tele-trabajo

A razón de las actualizaciones internacionales de COVID-19, hemos extendido las recomendaciones de Amazon a nivel mundial, excepto para China continental. Se recomienda a todos los empleados de oficinas corporativas, que trabajen en un rol que pueda realizarse desde casa, lo hagan, hasta el 24 de abril.

Los socios del sector público de AWS abordan los desafíos de COVID-19 en todo el mundo

Los integrantes de la Red de Socios del sector público de AWS (APN) han intensificado su apoyo a las comunidades durante la actual crisis sanitaria mundial. En América Latina, Whyline está utilizando la inteligencia artificial para reducir la saturación y congestión en los hospitales, permitiendo a los pacientes saber los tiempos de espera y unirse a la fila de espera de manera remota. En Chile, CloudHesive ha utilizado su tecnología para ayudar al gobierno a minimizar la exposición de los viajeros que esperan en los aeropuertos. En Italia, los radiólogos están usando Exprivia II, un sistema basado en la nube, que aplica el machine learning a las imágenes médicas, para rastrear la propagación del nuevo virus. Para obtener más información sobre los socios de la APN que colaboran con organizaciones del sector público en todo el mundo, visite el blog del sector público.

El Fondo de Respuesta COVID-19, con sede en Seattle, distribuye 10 millones de dólares en subsidios

Amazon contribuyó con 1 millón de dólares, a principios de marzo, para ayudar a lanzar el Fondo de Respuesta COVID-19 de la Fundación de Seattle. Desde entonces, las contribuciones de otras empresas e individuos han dado como resultado un Fondo de Respuesta a COVID-19 de 15 millones de dólares. Recientemente, la Fundación de Seattle distribuyó 10 millones de dólares en subsidios del Fondo a organizaciones de base comunitaria que están respondiendo a las necesidades inmediatas de trabajadores y familias vulnerables en la región de Puget Sound. Hasta la fecha, 128 organizaciones sin fines de lucro han recibido donativos para reforzar las respuestas de primera línea a la pandemia. Para saber más acerca de las actualizaciones haga clic aquí.

31 de marzo:

La transmisión en vivo de Twitch recauda más de 2.7 millones de dólares para el fondo de ayuda COVID-19

Twitch Stream Aid, la transmisión en vivo benéfica organizada por la subsidiaria de Amazon Twitch, recaudó más de 2.7 millones de dólares para los esfuerzos de ayuda del fondo COVID-19. La transmisión en vivo, que tuvo lugar el 28 de marzo, reunió a personalidades de video juegos, música, deportes y entretenimiento para apoyar el esfuerzo global de quedarse en casa e impulsar donaciones. Los fondos beneficiaron al Fondo de Respuesta Solidaria COVID-19 para la Organización Mundial de la Salud, impulsado por la Fundación de las Naciones Unidas. Aún se pueden hacer donaciones aquí.

Breve resumen sobre nuestras medidas de salud y seguridad para empleados y clientes de supermercados

Estamos trabajando rápidaente para entregar alimentos y artículos esenciales a nuestros clientes lo más rápido posible a través de Whole Foods Market, Amazon Fresh y Prime Now. También estamos priorizando la salud y la seguridad de nuestros empleados y clientes, y hemos implementado esfuerzos mejorados de limpieza y saneamiento. Vea las fotos de nuestros empleados de supermercados abajo y lea más aquí.

"Alexa, ¿qué hago sí creo que tengo COVID-19?"

Estamos trabajando fuertemente para garantizar que Alexa sea lo más útil posible durante la crisis de COVID-19. En Estados Unidos desarrollamos una experiencia que permite usar Alexa para verificar el nivel de riesgo de COVID-19 desde casa. Pregunte: "Alexa, ¿qué hago sí creo que tengo COVID-19?" o "Alexa, ¿qué hago sí creo que tengo coronavirus?" Ella hará una serie de preguntas y proporcionará recomendaciones de CDC dado su nivel de riesgo y síntomas. Lee más aquí.

30 de marzo:

Suministramos 73,000 comidas para adultos mayores y población vulnerable en Seattle

Amazon está colaborando con la empresa local de alimentos Gourmondo para entregar 73,000 comidas, durante un mes, a 2,700 adultos mayores y residentes vulnerables en Seattle y el condado de King durante el brote de COVID-19. “Amazon se ha comprometido a apoyar a las personas con necesidades inmediatas en el condado de King, y ahora es más importante que nunca que prestemos atención a nuestros vecinos más vulnerables”, dijo John Schoettler, vicepresidente de Amazon Global Real Estate and Facilities. Más información.

Amazon otorga más de 5 millones de dólares a 400 pequeñas empresas en Seattle

Amazon donó 5.5 millones de dólares en ayuda a más de 400 pequeñas empresas a través de subsidios en efectivo y renta gratuita como parte de nuestro fondo de Ayuda a las Pequeñas Empresas de la Comunidad, anunciado el 10 de marzo. Estos negocios respaldan los empleos locales que son una parte crítica de la economía de Seattle y Puget Sound. La asistencia de Amazon ayudarán a las pequeñas empresas a enfrentar sus desafíos económicos en este momento. Más información sobre los primeros beneficiarios.

29 de marzo:

Entrevista de CNN con Jay Carney sobre las acciones de Amazon a COVID-19

El Vicepresidente de Asuntos Corporativos Globales de Amazon habla sobre contrataciones y la forma en que la empresa está abordando la pandemia. Mira la entrevista aquí.

28 de marzo:

Amazon se une a Lyft para ayudar a los conductores a encontrar trabajo

Amazon y Lyft están colaborando para reducir las dificultades que enfrentan los conductores debido a la disminución del uso del servicio de transporte. Lyft está alentando a sus conductores a que soliciten puestos en los centros de distribución de Amazon para apoyar la entrega de comestibles y paquetes. Amazon está aumentando las contrataciones mediante la apertura de 100,000 nuevos empleos para apoyar a las personas que dependen del servicio de Amazon en este momento complicado. Más información.

Amazon Web Services ayuda al Hospital Infantil de Boston a rastrear la propagación de COVID-19 con su plataforma

El Laboratorio de Epidemiología Computacional del Hospital Infantil de Boston lanzó recientemente COVID Near You, una plataforma construida en Amazon Web Services para rastrear la propagación del COVID-19. Esta plataforma utiliza datos de múltiples fuentes para crear visualizaciones basadas en mapas, mismos que ayudan a los ciudadanos y a las agencias de salud pública a identificar los puntos de brotes actuales y potenciales de COVID-19. COVID Near You proporciona informes en tiempo real sobre los síntomas del virus para mejorar el seguimiento tradicional de la salud pública y ayudar a los ciudadanos a comprender los síntomas de COVID-19 que se producen en su comunidad. Obtén más información.

Amazon Web Services y Electronic Caregiver ayudan a los proveedores de salud a evaluar los síntomas de COVID-19 de manera remota

En Estados Unidos, Amazon Lex está impulsando la tecnología del centro inteligente de Electronic Caregiver, un proveedor de dispositivos de control de salud y seguridad, para ayudar en la detección y el tratamiento de COVID-19. La tecnología permite a los profesionales de la salud monitorear los signos vitales, como la alta temperatura y los síntomas como los de un resfriado, de manera remota a través de dispositivos que se pueden llevar puestos. Si se produce una lectura de temperatura elevada, la tecnología desencadena una interacción de voz entre el proveedor de atención médica con el dispositivo y el paciente para comprobar los síntomas y evaluar una puntuación de riesgo de COVID-19. La solución también puede conectarse a un servicio de tele salud a petición del médico para proporcionar un diagnóstico adicional y pedir recetas a distancia.

27 de marzo

El CEO y fundador de Amazon, Jeff Bezos, discute temas de COVID-19 y logística con el gobernador de Washington, Jay Inslee

Cómo usar Alexa y los dispositivos Amazon para mantenerse informados y conectados

Queremos hacer todo lo necesario para apoyar a los clientes durante estos tiempos sin precedentes y nuestros equipos están trabajando para que los dispositivos de Alexa y Amazon (Kindle, tabletas Fire, Echo, Fire TV y más) sean todavía más útiles para ellos durante la pandemia del COVID-19. Más información.

Amazon UK apoya la iniciativa del NHS para aumentar la capacidad de pruebas de COVID-19

Nos unimos a una coalición de empresas, universidades e instituciones de investigación del Reino Unido para impulsar la disposición de pruebas de COVID-19. Nuestra red de logística, junto con Royal Mail, entregará kits de prueba a trabajadores críticos y sitios de diagnóstico establecidos en todo el Reino Unido. El personal del Servicio Nacional de Salud (NHS) que se encuentra en la primera línea de la pandemia será uno de los primeros en beneficiarse del aumento de la disposición de pruebas. Más información aquí.

Amazon dona más de 3 millones de libras a organizaciones de ayuda en el Reino Unido

Hoy, Amazon donó 3.2 millones de libras (3.9 millones de dólares) a las organizaciones que apoyan a los más afectados por la crisis de COVID-19 en el Reino Unido, incluyendo la Cruz Roja Británica e instituciones locales de los lugares en donde nuestros empleados viven y trabajan. Esta donación es parte de los esfuerzos más amplios de Amazon para apoyar a clientes, empleados y comunidades en el Reino Unido y en todo el mundo. Más información.

Amazon Web Services colabora con Conduent para ayudar a los organismos gubernamentales a escalar las respuestas de COVID-19

Estamos trabajando con nuestro socio de AWS, Conduent (una empresa de procesos y servicios empresariales), para capacitar a las agencias federales, estatales y locales para rastrear mejor la propagación de COVID-19 e informar sobre los casos y las posibles exposiciones. La plataforma de vigilancia de enfermedades y gestión de brotes de Conduent - Maven, impulsada por AWS - puede ser desplegada rápidamente por las organizaciones de atención médica para que puedan comenzar a realizar "rastreos de contactos" en regiones enteras de manera segura y a escala. En los Estados Unidos, Conduent está renunciando al pago de la licencia de software del módulo Maven COVID-19 hasta el 30 de junio de 2020, para que las agencias de salud pública estatales y territoriales calificadas puedan ayudarles a combatir COVID-19.

Un mensaje de Dave Clark, Vicepresidente senior de Operaciones Mundiales de Amazon: Gracias a los héroes de Amazon

A todos nuestros héroes Amazonians, en la tierra, en el aire, detrás del volante, gracias.

Thank You Amazon Heroes

Cómo usar Alexa y los dispositivos Amazon para mantenerse informados y conectados

Queremos hacer todo lo necesario para apoyar a los clientes durante estos tiempos sin precedentes y nuestros equipos están trabajando para que los dispositivos de Alexa y Amazon (Kindle, tabletas Fire, Echo, Fire TV y más) sean todavía más útiles para ellos durante la pandemia del COVID-19. Más información.

Proporcionando música y dispositivos de Amazon a los pacientes en hospitales

Amazon Music y Amazon Devices están trabajando en conjunto Musicians on Call -el programa de Farmacia Musical - para llevar música a los pacientes en hospitales. Este proyecto normalmente lleva a artistas y músicos voluntarios a hospitales para hacer presentaciones acústicas. Debido a que las visitas en persona están detenidas por la pandemia COVID-19, los pacientes pueden transmitir música de Amazon Music Unlimited de forma gratuita en las 7 tabletas Fire TV que fueron donadas.

26 de marzo:

En una teleconferencia con la Organización Mundial de la Salud, el CEO y fundador de Amazon, Jeff Bezos, discute las formas en que Amazon está ayudando durante la pandemia de COVID-19

Amazon Web Services apoya el nuevo Consorcio de Computación de Alto Rendimiento COVID-19 de la Casa Blanca

La Casa Blanca lanzó el Consorcio de Computación de Alto Rendimiento COVID-19 para proporcionar a los investigadores acceso a los recursos de computación más poderosos para ayudar a detener el virus. Como parte del Consorcio, AWS ofrece a las instituciones de investigación y a las empresas, apoyo técnico y créditos de servicio de AWS para avanzar en la exploración sobre el diagnóstico, el tratamiento y los estudios de vacunas del COVID-19. Los investigadores y científicos que trabajan en proyectos en los que el tiempo es un factor crítico pueden utilizar AWS para acceder instantáneamente a una capacidad de infraestructura prácticamente ilimitada, así como a las últimas tecnologías de computación, almacenamiento y redes para acelerar los resultados. Los investigadores pueden encontrar más información sobre cómo empezar aquí.

Cómo Amazon está ayudando a los clientes a conseguir alimentos

Hemos visto un gran aumento en las personas que compran comestibles en línea a través de Amazon Fresh y Whole Foods Market, y queríamos compartir cómo estamos apoyando a nuestros clientes, cuidando de nuestros equipos, y ampliando nuestras entregas con este aumento de la demanda. Hemos introducido protocolos de limpieza mejorados en todas nuestras tiendas e instalaciones, directrices de distanciamiento social para clientes, empleados, y más. También estamos aumentando la capacidad de entrega y las opciones de recolección para Amazon Fresh y Whole Foods Market, y trabajando 24 horas con los proveedores para que los artículos que sabemos que los clientes necesitan vuelvan a estar disponibles en inventario. Esto, además del aumento de salario para nuestros asociados. Más información aquí.

Twitch organiza una transmisión en vivo de caridad por 12 horas en beneficio del COVID-19

La subsidiaria de Amazon, Twitch – el servicio de transmisión de video en vivo – se ha asociado con Amazon Music para lanzar Twitch Stream Aid. La transmisión en vivo benéfica por 12 horas apoyará al Fondo de Respuesta Solidaria COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud y contará con algunas de las grandes personalidades de los juegos, la música y los deportes, así como invitados especiales. Twitch Stream Aid comienza este sábado 28 de marzo a las 9:00 a.m. PST.

25 de marzo:

Cómo Amazon Future Engineer está ayudando a maestros y padres con recursos en casa

A medida que los estudiantes experimentan interrupciones en todo el territorio de los Estados Unidos durante la pandemia, Amazon Future Engineer está proporcionando acceso a una variedad de oportunidades de aprendizaje gratuitas en línea. Amazon Future Engineer es un programa que va desde la infancia hasta la carrera profesional y que tiene como objetivo aumentar el acceso a la educación en ciencias de la computación para niños y adultos de comunidades sub-atendidas y sub-representadas. Durante la crisis de COVID-19, Amazon Future Engineer está proporcionando recursos que van desde planes e lecciones hasta programas de codificación en línea para todos los grados. Encuentre más información aquí.

Amazon Web Services ayuda a la Organización Mundial de la Salud a acelerar la investigación de COVID-19

Estamos trabajando en estrecha colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS) para acelerar el esfuerzo de rastrear el virus, comprender su brote y contener mejor su propagación. AWS está proveyendo a la OMS con tecnologías avanzadas en la nube y apoyo en conocimientos técnicos. Esto va desde la construcción de vastos "lagos de datos" que agregan datos epidemiológicos de los países, hasta la rápida traducción de videos de capacitación médica a diferentes idiomas y la ayuda a los trabajadores de la salud mundial para tratar mejor a los pacientes.

Ayudar a los clientes a involucrarse en los esfuerzos de ayuda

Los clientes pueden usar Amazon.com para apoyar a las organizaciones benéficas que trabajan en ayudar a los afectados por COVID-19 mediante donaciones a Feeding America, la Cruz Roja Americana y Save the Children. Averigüe más aquí, o, para Estados Unidos, simplemente diga, "Alexa, haz una donación a Feeding America COVID-19 Response".

24 de marzo:

La manera en que Amazon está priorizando la salud y la seguridad mientras cumple los pedidos de los clientes

Ahora más que nunca, nuestra red de centros de distribución, entrega y tiendas físicas de Amazon, juegan un papel crítico en el servicio al cliente. En estos tiempos sin precedentes, seguimos comprometidos con la salud y la seguridad de nuestros empleados, socios y los consumidores a los que servimos. Más información.

Amazonians apoyan a “All In Seattle”

Varios Amazonians se unieron a los miembros de la comunidad de Seattle para recaudar $27 millones USD para ayudar a financiar organizaciones locales sin fines de lucro y de beneficencia. Más información.

Amazon apoya el Fondo de Ayuda MusiCares COVID-19 para ayudar a los artistas

Amazon Music está contribuyendo al Fondo de Ayuda COVID-19 establecido por la fundación MusiCares de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación para apoyar a los trabajadores de la industria musical que lo necesiten. El Fondo dará soporte a los más afectados por la pandemia como consecuencia de cancelaciones de eventos musicales e impactos en oportunidades de empleo. Más información.

23 de marzo:

Cómo combatimos el aumento de precios desmedido

Amazon está tomando una serie de medidas importantes para proteger a nuestros clientes de aquellos que buscan beneficiarse de la crisis actual mediante el mantenimiento de precios justos . Tenemos tolerancia cero para la manipulación de precios, así como políticas y sistemas para prevenir esta práctica perjudicial. Trabajamos enérgicamente para combatir el aumento de precios arbitrario. Conoce más de las acciones que estamos realizando.

Entrevista con Jay Carney sobre las acciones de Amazon frente al COVID-19

El vicepresidente de Asuntos Corporativos Globales de Amazon, Jay Carney, habló del trabajo que estamos haciendo en las comunidades de todo el mundo, incluyendo nuestras contrataciones y esfuerzos para mantener a los empleados sanos. Aquí las recientes entrevistas en CBS con Gayle King.

21 de marzo:

Un mensaje a los empleados de nuestro CEO y fundador

Jeff Bezos envió el siguiente correo electrónico a todos los empleados de Amazon: "Esta no es una situación normal, y estamos viviendo gran estrés e incertidumbre". También, es un momento en el que la labor que hacemos es más crítica. Hemos modificado nuestra logística, transporte, cadena de suministro, compras y procesos de ventas a terceros para priorizar el almacenamiento y la entrega de artículos de alta demanda como los productos básicos para el hogar, desinfectantes, fórmula para bebé y suministros médicos. Estamos proporcionando un servicio vital a las personas en todas partes, especialmente a aquellos, como población de edad avanzada, que son los más vulnerables. La gente depende de nosotros". Lee el correo electrónico completo.

20 de marzo:

Anunciando la Iniciativa de Desarrollo de Diagnósticos de AWS

Hemos lanzado la Iniciativa de Desarrollo de Diagnósticos de AWS: un programa que busca apoyar a los clientes que están trabajando para llevar al mercado mejores soluciones de diagnóstico, más precisas y con mayor rapidez para promover una mejor colaboración entre las organizaciones que están enfrentando problemas similares. Como parte del programa, hicimos una inversión inicial de 20 millones de dólares para apresurar la investigación, la innovación y el desarrollo de análisis para acelerar la comprensión y detección colectiva del COVID-19 junto con otras soluciones de diagnóstico innovadoras para mitigar futuros brotes de enfermedades infecciosas. La Iniciativa de Desarrollo de Diagnósticos de AWS comienza con la participación de 35 instituciones de investigación mundiales, empresas de nueva creación y empresas centradas en abordar este desafío. Leer más.

18 de marzo:

Donando 1 millón de dólares para apoyar los esfuerzos de respuesta de emergencia en Washington, D.C.

Amazon ha donado 1 millón de dólares para poner en marcha los fondos de respuesta de emergencia para el COVID-19 que beneficiarán de inmediato a las cuatro fundaciones más grandes de la región de Washington D.C. que trabajan para apoyar a grupos de población vulnerables y afectados por la pandemia del coronavirus. La donación se usará para brindar recursos a organizaciones que apoyan a comunidades afectadas de manera desproporcionada por el coronavirus y las consecuencias económicas del brote, como empleados con labores de riesgo, personas sin hogar y ancianos. Amazon también brindará ayuda adicional en efectivo y en especie a cinco proveedores de servicios de alimentos en la región de Washington D.C.

Ajustando los horarios de nuestra tienda de comestibles en apoyo a los más vulnerables

Whole Foods Market está adaptando sus horarios de atención para recibir a los grupos de personas identificadas como las más vulnerables al COVID-19, según las autoridades sanitarias. Los clientes que tengan 60 años o más en Estados Unidos y Canadá, y 70 años o más en el Reino Unido, podrán empezar a hacer sus compras una hora antes de que abra la tienda al público en general, según los nuevos horarios de la tienda. Estamos poniendo este horario a su disposición para ayudar a estos clientes a que se sientan más cómodos haciendo las compras en nuestras tiendas y para ayudar a garantizar que consigan los productos que necesitan en un ambiente menos congestionado

Continuamos mejorando la limpieza en nuestras tiendas físicas

Para proteger a los clientes que hacen compras en nuestras tiendas físicas, en las últimas semanas mejoramos los procedimientos diarios de limpieza y estamos implementando una higiene nocturna adicional. Seguimos capacitando a los empleados en las pautas y regulaciones gubernatmentales para mantener hábitos saludables y estamos ofreciendo flexibilidad para los empleados que necesitan quedarse en sus hogares, además de tiempo libre remunerado para aquellos diagnosticados con el virus.

17 de marzo:

Priorizando artículos de alta demanda en nuestra red de operaciones

A medida que COVID-19 se ha extendido, hemos visto un aumento en las personas que compran online. Para servir a nuestros clientes y al mismo tiempo ayudar a garantizar la seguridad de nuestros asociados, hemos ajustado nuestros procesos de logística, transportación, cadena de suministro, compras y vendedores terceros para priorizar el almacenamiento y entrega de artículos que son de prioridad alta para nuestros clientes. Esto tendrá como resultado que, en algunos pedidos, nuestra promesa de entrega pueda ser diferida o diferente a la normal.

Los clientes pueden optar por ayudar a los demás a través del No-Rush Shipping (Envío sin apuro)

Aunque los usuarios continúen comprando cualquier producto que esté disponible en nuestro inventario, los clientes que ordenen artículos que no necesiten de manera inmediata tienen la oportunidad de ayudar a otros eligiendo la opción No-Rush Shipping (envío sin apuro) cuando esté disponible. Seleccionar esta alternativa nos permite combinar los pedidos y hacer menos paradas en los domicilios durante la semana y, lo más importante, atender primero a los consumidores que tienen necesidades más urgentes.

16 de marzo:

Contratando a 100,000 personas para ayudar a satisfacer la demanda y apoyar a los empleados existentes

Abriremos 100,000 nuevos puestos de trabajo de medio tiempo y tiempo completo en los centros de distribución y nuestra red de envíos en Estados Unidos para satisfacer el aumento de la demanda de las personas que confían en el servicio de Amazon durante este momento tan complejo, en particular de aquellos que son más vulnerables al estar en contacto con otras personas. También sabemos que muchas personas en todo el mundo se han visto afectadas económicamente a medida que se pierden fuentes de empleo en las diferentes industrias como la hotelera, gastronómica y de turismo debido a esta crisis. Queremos que esas personas sepan que son bienvenidas a nuestros equipos hasta que la situación regrese a la normalidad y su empleador anterior sea capaz de emplearlas nuevamente. Clic aquí para saber más.

Aumentamos el salario de nuestros trabajadores en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y países de la UE

Además de los 100,000 nuevos empleos que crearemos, queremos reconocer a nuestros trabajadores que están cumpliendo un rol esencial para los demás en un momento en que muchos servicios de apoyo que, por lo general los asistían, no están disponibles. En Estados Unidos agregaremos 2 dólares adicionales por hora de trabajo hasta finales de abril a nuestra paga actual de 15 dólares por hora o más, según la región;2 dólares canadienses en Canadá; 2 euros por hora en el Reino Unido y aproximadamente 2 euros por hora en diferentes países de la Unión Europea. Este compromiso de aumento de paga hasta fines de abril representa una inversión de más de $350 millones de dólares en compensación incrementada para los empleados por hora en todo Estados Unidos, Europa y Canadá. Lee la historia completa.

15 de marzo:

Los clientes pueden seleccionar opciones de entrega en la puerta

Los consumidores que reciben envíos de Prime Now, Amazon Fresh y Whole Foods Market siempre tienen la opción de elegir "unattended delivery" (entrega en la puerta) cuando terminan una compra si prefieren no entrar en contacto con otras personas. Los pedidos que no contienen alcohol cumplen los requisitos para este tipo de entrega y serán dejados en una ubicación especificada por el cliente.

Proporcionando a los profesores y estudiantes cursos STEM en línea

El programa Amazon Future Engineer otorga acceso a la educación en ciencias de la computación para cientos de miles de estudiantes y docentes, y desde hoy, el programa brindará acceso gratuito a nuestros cursos patrocinados de ciencia de la computación en Estados Unidos. Estos cursos están destinados a estudiantes independientes de sexto a doceavo año, o profesores que estén enseñando de forma remota a este grupo de edad. Para acceder a este contenido, llena la solicitud aquí.

11 de marzo:

Establecimiento del Amazon Relief Fund por $25 millones de dólares

El Amazon Relief Fund está enfocada en apoyar a nuestros socios independientes de servicio de entregas y sus conductores, así como a los participantes de Amazon Flex y los empleados temporales que estén afectados a nivel económico durante este momento tan complejo. Ofreceremos a todos estos grupos la posibilidad de solicitar subsidios aproximadamente del mismo monto de hasta dos semanas de paga, en caso de ser diagnosticados con COVID-19 o puestos en cuarentena. A partir de ahora, este fondo apoyará a nuestros empleados y contratistas en todo el mundo que enfrenten dificultades económicas. Los aspirantes pueden solicitar y recibir un subsidio personal del fondo desde $400 a $5,000 dólares por persona. Lee la historia completa.

Apoyo a los empleados afectados por COVID con tiempo libre remunerado

Todos los empleados de Amazon diagnosticados con COVID-19 o puestos en cuarentena, recibirán hasta dos semanas de paga. Esta remuneración adicional es para garantizar que los trabajadores tengan el tiempo que necesitan para recuperar su salud sin preocuparse por la pérdida de su ingreso. Esto, además del ofrecimiento de tiempo libre ilimitado sin remuneración para todos los empleados que reciben pago por hora hasta finales de marzo. Lee la historia completa.

10 de marzo:

Lanzamiento de un nuevo fondo de $5 millones de dólares para pequeños negocios en nuestro vecindario de Seattle

Creamos un fondo de asistencia de $5 millones de dólares llamado Neighborhood Small Business Relief Fund para brindar subsidios en efectivo a pequeños negocios del área de Seattle que necesiten ayuda para atravesar los desafíos económicos relacionados al COVID-19. El fondo está destinado a negocios con menos de 50 empleados o un ingreso anual menor a $7 millones dólares. Los negocios que tengan presencia física dentro de las calles próximas a los edificios de oficinas de Amazon en las áreas de Regrade y South Lake Union que estén abiertos al público en general y dependan del tráfico peatonal para conseguir clientes, serán elegibles para los subsidios. Además, subsidiaremos dos meses completos de renta para los que alquilen en los edificios que sean propiedad de Amazon. Lee la historia completa.

9 de marzo:

Amazon donó $1 millón de dólares al fondo de la Seattle Foundation

Amazon contribuyó con $1 millón de dólares a un nuevo fondo de la Seattle Foundation para miembros de la comunidad afectados por el COVID-19. El fondo brindará recursos flexibles a las organizaciones sin fines de lucro y comunitarias que trabajen con personas afectadas de manera desproporcionada por el coronavirus y las consecuencias económicas del brote. Los subsidios iniciales apoyarán a las organizaciones que ayuden a individuos que no cuentan con licencia médica remunerada ni seguro médico, aquellas con problemas de salud y trabajadores de la salud. Lee la historia completa.

6 de marzo:

Empleados de Amazon a quienes su labor se los permite, se pide que trabajen desde casa, a nivel mundial

Tomando en cuenta la propagación internacional del COVID-19 en este momento, recomendamos que todos los empleados a nivel mundial que trabajen en un puesto que puedan gestionarse desde sus hogares lo hagan desde ahí, hasta el 10 de abril. Cada equipo es diferente y no todas las labores pueden realizarse desde el hogar. Los colaboradores y asociados cuyo trabajo requiera su presencia física tendrán acceso a los beneficios usuales de tiempo libre con y sin remuneración.

Continuamos remunerando – por hora - al personal que trabaja con los proveedores de servicios que apoyan a nuestras oficinas en todo el mundo: desde los servicios de alimentos, hasta los guardias de seguridad y personal de limpieza

28 de febrero de 2020:

Pausando recorridos y eventos

Hemos pospuesto las visitas guiadas a nuestros centros de distribución, cancelado grandes eventos y cambiado la mayoría de nuestras entrevistas de ámbito laboral – de presenciales a virtuales, mismas que en la mayoría de las veces requieren traslado. Además, incrementamos medidas de limpieza en nuestras instalaciones a nivel global, incluyendo continuo aseo de las perillas en las puertas, barandales en las escaleras, botones en los elevadores, lockers, y pantallas táctiles.

